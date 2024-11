Caltanissetta. La Cisl FP riconosce il valore della delibera sulle Progressioni Verticali adottata dal Comune

CALTANISSETTA. La CISL Funzione Pubblica Territoriale accoglie con favore la delibera adottata dal Sindaco e dalla Giunta comunale che, in sinergia con l’Assessore alle Risorse Umane e la Segretaria Generale, ha finalmente reso concreta l’opportunità delle Progressioni Verticali per i dipendenti dell’Ente.

Si tratta di un passo importante, atteso da anni – anzi, decenni – dai lavoratori, e ripetutamente sollecitato da questa Organizzazione Sindacale nelle sue istanze. Non si può non riconoscere il valore di questa scelta, che si inserisce nel quadro normativo delineato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) e che conferma la volontà politica di valorizzare il personale interno;

Questa misura, oltre a rappresentare un meritato riconoscimento delle professionalità presenti, contribuisce a migliorare il funzionamento complessivo dell’Ente attraverso la valorizzazione delle competenze e delle esperienze già consolidate. È auspicabile che altri Enti Locali della Provincia seguano questo esempio, intraprendendo analoghi percorsi di crescita per il proprio personale; Siamo convinti che solo attraverso un dialogo costruttivo e una visione condivisa sia possibile raggiungere risultati significativi per il personale e per l’intera collettività; Il nostro impegno resta quello di garantire che i criteri di selezione siano equi, trasparenti e rispettosi dei principi di meritocrazia e pari opportunità;

Questo risultato è il frutto di un percorso lungo e complesso, nel quale il sindacato ha svolto un ruolo attivo e propositivo. Tuttavia, è essenziale mantenere una costante attenzione affinché i benefici di tale misura siano concreti e duraturi. Come CISL FP, ribadiamo con forza il nostro ruolo chiaramente distinto e autonomo rispetto all’Amministrazione. Esprimiamo apprezzamento per la decisione assunta, ma continueremo a vigilare affinché i progressi rappresentino un punto di partenza per ulteriori iniziative volte al miglioramento delle condizioni dei lavoratori e della qualità dei servizi pubblici offerti alla cittadinanza”.

Gianfranco Di Maria (coordinatore provinciale) e Simonetta Franzone (segretaria territoriale Cisl Fp).