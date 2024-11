Caltanissetta. CUSN Basket, il 3 novembre esordio in trasferta nel campionato DR2

Domenica 3 novembre ricomincia una nuova stagione per la squadra del presidente Armatore con importanti conferme della stagione conclusa e grandi esaltanti novità.

La dirigenza del CUSN infatti annovera quest’anno oltre al sempre presente Paolo Frangiamore, l’ingresso di Ignazio La Bua, per il quale il mondo del basket non ha bisogno di presentazioni, nella doppia funzione di dirigente e allenatore (in tandem dell’under 17 insieme a coach Iacolino) e di Luigi Selvaggio, apprezzato imprenditore locale con una grande esperienza nel mondo del basket.

Il roster della squadra Senior (DR2) presenta oltre le riconferme dei veterani di mille battaglie: Cammalleri, Turturici, Minore, Giacalone, Iacolino, Iachetta e i giovani che nella scorsa stagione hanno disputato un ottimo campionato quali Marco Spanó, Ruggero Vento, Marco Galiano, l’innesto del centro Francesco Lombardo, dell’ala all around Marcello Giarrusso e Luca Mulè (di nuovo in campo dopo i lunghi ed estenuanti infortuni) giocatori sicuramente di categorie superiori e pronti a mettere in campo tutta la loro grinta ed esperienza; inoltre si registra il ritorno del play Biagio Arcarisi, pedina fondamentale negli anni in cui ha militato nel CUSN (stagione 2021-2022 serie D – 128 punti).

Confermato anche Coach Fabio Iacolino nel doppio ruolo allenatore/giocatore.

Esordio in trasferta domenica prossima 3 novembre contro il Canicattì Grapes alle ore 18, per la solita battaglia contro gli amici canicattinesi capitanati dall’ex Edison Uka.

Importanti novità anche nel settore Giovanile; la società quest’anno sarà presente nel campionato under 17 regionale.

La squadra, guidata in tandem da Coach La Bua e coach Iacolino, si presenterà al via (prima partita 19/11/2024 al Palacannizzaro) con un roster di giovani promettenti che faranno sicuramente il loro debutto anche in prima squadra.