Bosch a EICMA 2024, nuove soluzioni hardware e software per moto

BOSCH a EICMA 2024 promuove la sicurezza, offrendo soluzioni innovative. Comfort ma anche sostenibilità, BOSCH presenta a EICMA 2024, diverse soluzioni fatte su misura per qualsiasi tipologia di veicolo a due ruote, da quelli con propulsione termica a quella con alimentazione elettrica. Nel 2023, l’azienda specializzata in sicurezza, innovazione e nei nuovi strumenti di mobilità, ha presentato il Motorcycle Stability Control (MSC) per le moto più piccole. Con l’introduzione dell’ABSi, Bosch compie un ulteriore passo in avanti verso la sicurezza, favorendo l’adozione del sistema di controllo della stabilità in diversi segmenti di mercato. Si tratta di un ABS dotato di unità inerziale integrata. Una tecnologia che consente di prevenire un incidente su sei sulle sole strade tedesche, i nuovi sistemi avanzati di assistenza alla guida per il motociclista (ARAS), mirano a raggiungere un obiettivo ambizioso, quello di un traffico a zero incidenti. Quattro si basano sull’adozione di un radar anteriore: • Adaptive Cruise Control – Stop and Go • Group Ride Assist • Riding Distance Assist • Emergency Brake Assist. Due si basano sulla presenza di un radar posteriore: • Distance Warning • Rear Collision Warning.

Tutte queste funzioni debutteranno sulla nuova KTM 1390 Super Adventure S Evo.

