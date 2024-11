Basket under 14, Invicta: espugnata Agrigento

Buona la prima per il gruppo Invicta U14 seguito da coach Cordova e Mulè, che si presentano ad Agrigento con una musica diversa rispetto all’inizio della passata stagione, che aveva visto uscire il quintetto nisseno perdente.

Dopo un avvio di assestamento con un parziale di 6-4 in favore dei padroni di casa, i giovani nisseni hanno preso in mano le redini della gara con l’ottima gestione della palla di Ciulla, i punti in contropiede di Intilla e un super Taschetti, miglior realizzatore della squadra nissena con 18 punti realizzati, il tutto grazie ad una difesa attenta e ordinata che ha permesso alla squadra di volare con un gran numero di contropiedi nella prima metà di gara, conclusa 20-39.

Terzo quarto firmato Fortitudo, in cui i padroni di casa hanno stretto le maglie in difesa e guidato una pressione che ha messo in difficoltà l’invicta, recuperando ben 9 punti alla fine del quarto.

Nell’ultimo quarto sono saliti in cattedra anche Pastorello, Maniscalco e Sciabbarrasi (al rientro da un infortunio), che hanno permesso di chiudere con tranquillità una partita che la Fortitudo, guidata da Iacono (miglior marcatore con 16 punti), ha cercato di tenere aperta lottando fino alla fine.

Punteggio finale di 54-70, con i giovani nisseni guidati da coach Cordova e Mulè che sono già indirizzati verso la prossima partita che li vedrà impegnati con Ideal Gela al Palacannizzaro.