Unipa, partito oggi il workshop internazionale “Solar Application for Environment”

Ha preso il via oggi all’Orto botanico dell’Università di Palermo il workshop internazionale “Solar Application for Environment” (SAFE) organizzato da Fondazione NEST e dallo SPOKE 1 (Solar: CSP, CST, PV) di NEST, in collaborazione con UniPa ed ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. L’iniziativa si svolge nell’ambito di NEST – Network for Energy Sustainable Transition, uno dei 14 grandi progetti di partenariato esteso selezionati dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.3 del PNRR, per sviluppare attività di ricerca di base, per rafforzare le filiere della ricerca a livello nazionale e promuovere la loro partecipazione alle catene di valore strategiche europee e globali.

“Si tratta di un avanzato momento di confronto scientifico e disseminativo sulle tecnologie solari, con presentazioni di esperti provenienti da tutta Europa e sessioni di network – spiega il prof. Maurizio Cellura, Coordinatore nazionale dello Spoke 1 nonché Referente Scientifico per UniPa di NEST – Il workshop riunisce infatti circa 60 ricercatori interessati agli studi di base e applicativi dell’energia solare tra cui scienza del materiali, tecnologia, ingegneria e impiantistica, con focus su argomenti utili a potenziare il settore fotovoltaico e degli impianti solari a concentrazione”. Il workshop proseguirà all’Orto botanico giovedì 3 e venerdì 4 ottobre.