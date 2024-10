Ucraina, Zelensky illustra a Meloni il “piano per pace giusta”

(Adnkronos) –

Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, sbarca a Roma e presenta a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, il suo 'Piano per la vittoria' per porre fine alla guerra con la Russia e arrivare ad una "pace giusta". "Grazie a Giorgia e al governo italiano per l'attenzione a questo piano e alla nostra strategia'', dice Zelensky dopo l'incontro a Villa Pamphili. Il presidente ucraino fa tappa in Italia in una giornata caratterizzata da incontri a Londra con il premier britannico Keir Starmer e a Parigi con il presidente francese Emmanuel Macron. ''Ringrazio l'Italia e personalmente te Giorgia per aver sostenuto in modo forte e sincero l'Ucraina e il nostro popolo durante la guerra. Spero di poter discutere le condizioni della pace il prima possibile'', dice il leader ucraino. Il piano illustrato a Meloni mira a "proteggere la nostra indipendenza, le nostre famiglie, i nostri cittadini''. L'Ucraina si appresta ad affrontare il terzo inverno di guerra. Il conflitto con la Russia è iniziato da 960 giorni. La Russia, quotidianamente, bombarda città e infrastrutture. L'ultimo raid ha colpito Odessa, provocando almeno 8 morti. Zelensky, in un momento cruciale del conflitto, rivolge un ''ringraziamento speciale'' a Meloni per ''l'assistenza alla sicurezza del nostro Paese'' e per gli ''aiuti alla difesa''. Nell'incontro, spiega il presidente, è stato ''discusso un nuovo pacchetto per la sicurezza'' dell'Ucraina e sono state forniti a Meloni notizie e aggiornamenti sulla ''situazione al fronte''. Alla pace seguirà la ricostruzione: a Roma, il 10 e 11 luglio del prossimo anno, si terrà una conferenza dedicata al tema. Nell'incontro di Villa Pamphili, Zelensky ha illustrato alla premier anche ''i punti economici del nostro piano della vittoria''. ''E' importante per noi che le imprese italiane siano presenti nel progetto di ricostruzione in Ucraina'', dice evidenziando le ''opportunità economiche'' nel dopoguerra e sottolineando che "le risorse economiche che non devono finire nelle mani russe, sotto il controllo russo''. Lo stesso piano per la vittoria, spiega Zelensky, oltre che all'Italia è stato presentato alla Francia e alla Gran Bretagna. Venerdì 11 ottobre il presidente volerà in Germania e illustrerà il piano al cancelliere Olaf Scholz: ''E' molto importante che tutti i partner stiamo insieme per una pace giusta''.