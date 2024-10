Truffa del falso incidente: 93enne finge di caderci e fa arrestare truffatore dai Carabinieri

Ancora riscontri positivi dalla campagna dell’Arma dei Carabinieri contro le truffe in danno delle persone più vulnerabili. Come a Carinola (CE), dove una 93enne non è caduta nel tranello del truffatore che l’ha contattata per avvisarla di un incidente in cui sarebbe rimasto coinvolto un suo familiare e per il quale – come da cliché di questo tipo di truffe – avrebbe dovuto consegnare denaro o altri beni preziosi a qualcuno che di lì a poco si sarebbe presentato a casa sua.

Conclusa la telefonata, l’anziana ha immediatamente contattato i militari dell’Arma che, senza perdere tempo, l’hanno raggiunta a casa, assistendo alle successive telefonate con le quali l’uomo si stava premurando che tutto fosse pronto per il ritiro. Ignaro, però, che ad attenderlo avrebbe trovato i Carabinieri, pronti ad arrestarlo.