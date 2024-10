Ruba il portafogli all’amico che era andato a trovare nella casa di riposo e preleva 2 mila euro dal bancomat: denunciato dai Carabinieri

Ruba il bancomat di un amico, al quale era andato a fare visita in una casa di riposo, e preleva dal suo conto 2mila euro. Per questi motivi, con l’accusa di furto e indebito utilizzo di carta di credito, i carabinieri della stazione di Reggiolo (Reggio Emilia) hanno denunciato un uomo di 60 anni residente nel modenese alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, diretta dal procuratore Calogero Gaetano Paci. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo si sarebbe recato in una casa di riposo per anziani, a fare visita ad un suo amico di 74 anni, che si trovava lì ricoverato.

Poi, quando la vittima è andata in bagno, si sarebbe approfittato della sua assenza per portare via il portafogli, il bancomat e il giorno dopo avrebbe prelevato dal conto 2mila euro in contanti. E’ stata la moglie della vittima a sporgere denuncia di furto ai carabinieri, un raccontare ai militari che il 60enne era a conoscenza del codice della carta di credito e che in passato, si erano verificati episodi analoghi. Dopo gli accertamenti dei militari, l’uomo è stato denunciato alla procura reggiana. (Adnkronos)