Roma, dopo tesi laurea carabiniere insegue e ferma rapinatore a Monti

(Adnkronos) – Dopo aver appena superato la tesi di laurea con il voto di 110 sventa una rapina a danno di un turista in pieno centro nella Capitale. Protagonista un carabiniere in servizio alla compagnia Roma Centro che ieri mattina, dopo aver discusso la tesi in Scienze giuridiche in un auditorium al quartiere Salario, per festeggiare si stava dirigendo nel quartiere Monti per prendere un aperitivo con i familiari e due colleghi. Sulle scalinate però i carabinieri, liberi dal servizio, hanno notato due persone che dopo aver distratto un turista, gli hanno rubato la borsa fuggendo subito a piedi. Il carabiniere, con ancora in testa la corona d’alloro per la laurea, li ha inseguiti insieme ai suoi colleghi, riuscendo a bloccare il rapinatore che aveva la valigia, al cui interno c’erano fra l’altro 5mila dollari in contanti, documenti ed effetti personali del turista. Il rapinatore fermato ha tentato di divincolarsi e nei momenti concitati un carabiniere è scivolato riportando lesioni per 10 giorni di prognosi. Oggi il rapinatore, 29enne marocchino senza permesso di soggiorno, è comparso in aula a piazzale Clodio e al termine della direttissima il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto il divieto di dimora nella Capitale con nulla osta per l’espulsione. ‘’Per me è una soddisfazione e un orgoglio avere collaboratori giovani che anche fuori dal servizio antepongono le necessità dei cittadini ai propri interessi personali’’ commenta all’Adnkronos il comandante della Compagnia Roma Centro, maggiore Roberto Martina. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)