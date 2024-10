Roma, dopo 8 anni rimossa cabina elettrica in corso Vittorio Emanuele II

(Adnkronos) – È stata rimossa la centralina elettrica posta all’incrocio tra via Monterone e corso Vittorio Emanuele all’altezza del civico 73, che sarebbe dovuta essere provvisoria e che occupava una vasta porzione di marciapiede in pieno centro storico. Posizionata in strada nel 2016 a seguito di un incendio, infatti, quella sul marciapiede avrebbe dovuto essere una sistemazione temporanea in attesa del ripristino e invece la centralina è rimasta lì per 8 anni. Oggi, grazie all’impegno del Comune di Roma, del Municipio I Roma Centro e di Areti, la centralina è stata rimossa dalla via e riposizionata nella sede originaria all’interno dell’immobile del civico 73, al di sotto del piano stradale, dove continuerà a svolgere la sua funzione di distribuzione elettrica per la zona circostante. “Oggi abbiamo rimosso una struttura molto impattante sia per il transito sia dal punto di vista visivo, in quanto occupava una vasta porzione di marciapiede. La centralina provvisoria, infatti, toglieva ampie porzioni di visuale a passanti, residenti e commercianti in una delle zone più belle e turistiche della nostra città e da tempo i cittadini ne chiedevano l’eliminazione”, spiega Stefano Marin, Assessore alle Politiche Ambientali, Rifiuti, Rapporti con i cittadini e Polizia Locale del Municipio I Roma Centro. “Continua senza sosta il nostro impegno per liberare le strade di Roma e restituire ai nostri cittadini una città più bella e decorosa. Grazie alla sinergia con l’assessore Ornella Segnalini, con gli uffici del Comune di Roma e con Areti, è stato possibile raggiungere questo importante risultato, che si colloca nel solco dell’attività del Municipio I Roma Centro per regolarizzare le occupazioni di suolo pubblico, contrastare le occupazioni abusive e rendere sempre più bello e vivibile il centro storico della Capitale”, dichiara Lorenza Bonaccorsi, presidente del Municipio I Roma Centro. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)