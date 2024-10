Promozione. Il Serradifalco a Giarre vuol proseguire la striscia di imbattibilità in campionato

Nel girone C del campionato di Promozione, trasferta impegnativa e al tempo stesso affascinante per il Serradifalco Calcio domenica 13 ottobre. I falchetti del presidente Totò Caramanna (nella foto con il neo acquisto Nuccio) affrontano infatti il Giarre Calcio (ore 15,30) in un confronto alquanto ostico dal momento che la squadra di casa, oltre ad essere blasonata, è anche parecchio insidiosa tra le mura amiche.

I falchetti arrivano alla trasferta di Giarre con 3 pareggi in altrettante gare giocate. Dunque, zero sconfitte, ma anche zero vittorie per la squadra di Carmelo Giordano che, comunque, appare complesso di tutto rispetto, nonchè squadra in grado di lottare alla pari contro chiunque.

Il Serradifalco, che nelle ultime ore ha preso l’esterno basso classe 2004 Flavio Nuccio dalla Leonfortese, squadra ennese di Eccellenza, si presenta a Giarre senza lo squalificato Battimili ma con la voglia di fare risultato e proseguire nella sua striscia di imbattibilità in campionato.

Il tecnico Carmelo Giordano, per quanto riguarda la squadra da schierare dal primo minuto in campo, appare orientato a confermare lo stesso impianto di squadra schierato con il Gemini. Arbitrerà Giarre – Serradifalco Carlo Aneli di Palermo.