Ambiente, Di Paola e Marano (M5S): “Sostegno alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)”

Il gruppo parlamentare del M5S all’ARS rilancia la transizione energetica in Sicilia attraverso due strumenti concreti: una mozione per l’individuazione urgente delle “zone di accelerazione” per le rinnovabili, presentata dall’On. Di Paola, e un disegno di legge per il sostegno strutturale alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), prima firmataria l’On. Marano, già incardinato in Commissione e di prossima discussione in Aula.

La mozione richiama l’obbligo, previsto dalla Direttiva europea RED III (UE 2023/2413) per le Regioni di individuare aree territoriali dove semplificare l’installazione di impianti da fonti rinnovabili. L’atto impegna il Governo regionale a definire criteri trasparenti e partecipati per l’individuazione delle aree, garantendo strumenti di sostegno e semplificazione per enti locali e cittadini.

“La Sicilia ha tutte le caratteristiche per diventare un laboratorio avanzato di energia pulita e partecipata – dichiara Di Paola. Individuare subito le zone di accelerazione significa attrarre investimenti, snellire le autorizzazioni e mettere in moto centinaia di CER che oggi restano bloccate dalla burocrazia”.

Parallelamente, è stato già incardinato in Commissione il disegno di legge per il sostegno delle CER e degli autoconsumatori collettivi, a firma della deputata ARS Jose Marano. Il DDL prevede, tra l’altro, la creazione di un registro regionale delle comunità, un sistema di monitoraggio continuo, incentivi per le aree interne e campagne di informazione.

“È il momento di dare una cornice normativa chiara e ambiziosa al fenomeno delle comunità energetiche – sottolinea Marano. Con questa legge vogliamo creare un ecosistema regionale favorevole, capace di unire transizione ecologica, innovazione sociale e sviluppo locale” – conclude.