Montedoro. Scomparso 50enne: avviate le ricerche

CALTANISSETTA. La Compagnia dei Carabinieri di Mussomeli (CL) ha fatto pervenire in Prefettura la segnalazione di allontanamento volontario di Frederic Heyden, nato in Belgio il 21 luglio 1975 ed ivi residente, dal Comune di Montedoro (CL) nel cui territorio il medesimo si trovava in villeggiatura, ospite di amici.

Nella circostanza, nel corso della seduta dell’Unità di Crisi istituita presso la Prefettura e svoltasi nella mattinata odierna, è stata disposta l’istituzione del Posto di Comando Avanzato per la prosecuzione coordinata delle ricerche al fine di favorire il rintraccio dell’interessato di cui si specificano appresso alcune caratteristiche utili per il suo riconoscimento:

altezza: 1,85 mt circa;

corporatura: media;

peso: 83 kg;

capelli: biondi con baffi e pizzetto;

carnagione: media;

età: 49 anni.

Si precisa, altresì, che l’interessato risulta essersi allontanato a bordo del proprio motociclo marca Royal Enfield provvisto di casco di colore blu e con targa TG.MBJK558, indossando pantaloni di colore bianco e camicia di colore blu.

Al fine di fornire preziosi contributi alle attività di ricerca si allega foto dell’interessato e si invitano tutti coloro che fossero in possesso di informazioni utili a contattare il 112 e dettagliarne gli elementi a conoscenza.