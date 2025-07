A Catania maxi operazione della Polizia al Mercato Agroalimentare Siciliano: sequestrati 38 mila kg di prodotti ortofrutticoli

Maxi operazione della Polizia di Stato al Mercato Agroalimentare Siciliano di Catania, dove è stata condotta una vasta attività di controllo per garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle norme sul lavoro.

Oltre 60 poliziotti, insieme a personale del Corpo Forestale e dell’Ispettorato del Lavoro, hanno passato al setaccio oltre 90 attività commerciali. Identificate 522 persone, controllati 320 veicoli e rilevate numerose violazioni al Codice della Strada.

Sequestrati oltre 38mila kg di prodotti ortofrutticoli e 648 bottiglie di vino non tracciati, con sanzioni per 9mila euro. Scoperti 3 lavoratori in nero e sospese 3 attività, per un totale di sanzioni pari a 22.500 euro.