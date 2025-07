Nell’Ennese controlli della Polizia per il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza

La Polizia di Stato di Enna, in data odierna, nell’ambito dei servizi di controllo per il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebrezza alcoolica o di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope, ha predisposto un dispositivo speciale di controllo che ha interessato i comuni di Leonforte e Agira.

In particolare, la Sezione Polizia Stradale di Enna ed i Distaccamenti di Catenanuova e Nicosia, hanno impiegato le rispettive pattuglie unitamente ad una struttura sanitaria mobile della Questura di Enna con a bordo il Medico della Polizia di Stato in collaborazione con personale sanitario dell’A.S.P. di Enna.

Nella circostanza sono stati controllati complessivamente 17 veicoli e 25 persone. Il dispositivo di controllo ha permesso di accertare complessivamente 7 infrazioni al Codice della Strada di cui 2 ai sensi dell’art. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool) ed 1 ai sensi dell’art. 187 (guida in stato di alterazione psico-fisica).