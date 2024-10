Napoli, violenza sessuale al liceo: arrestato bidello

(Adnkronos) –

Violenza sessuale ai danni di due studentesse di 14 anni, in manette bidello in provincia di Napoli. Arrestato un collaboratore scolastico in servizio presso un Liceo classico di Castellammare di Stabia. Le indagini, condotte da personale della Sezione di P.G., aliquote Carabinieri e Guardia di Finanza, e dalla Procura di Torre Annunziata, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, ritenuto autore dei reati di violenza sessuale e tentata violenza sessuale ai danni di due studentesse, le quali, all'epoca dei fatti, non avevano ancora compiuto quindici anni. L'attività investigativa si è svolta attraverso l'assunzione di numerose dichiarazioni, rese non solo dalle giovani vittime, ma anche dai docenti dell'istituto scolastico, nonché attraverso l'acquisizione di chat intercorse tra l'arrestato e le persone offese nonché tra queste ultime e altre allieve del liceo. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con soggetti diversi dalle persone conviventi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)