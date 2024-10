Mussomeli, 30 anni di attività di lavanderia di Giuseppina Militello. L’impegno continua

MUSSOMELI – Non ha voluto fare passare inosservati i trent’anni della sua attività lavorativa. E proprio Giuseppina Militello, “la signora della lavanderia”, come comunemente viene individuata dalla clientela, e non solo, ha voluto brindare, nella mattinata di ieri, in tutta semplicità, dopo la benedizione di Padre Achille Lomanto, con i familiari e con quanti in quel momento erano presenti presso la sede della lavanderia di Via Nazario Sauro. Qui, in un’atmosfera evidente di festa, erano ben visibili i numerosi e svariati capi di abbigliamenti pronti la riconsegna agli interessati. Da sottolineare che trent’anni fa, ad inizio dell’attività, quando la sede della lavanderia era altrove, fu il compianto Padre Giuseppe Sorce Sapia, parroco di Sant’Enrico, ad impartire la benedizione. Successivamente, con lo spostamento della sede negli attuali locali di Via N. Sauro, è stato il parroco Padre Francesco Lomanto, attuale Arcivescovo di Siracusa, a benedire la sede. Giuseppina Militello, sposata col compianto e socievole Calogero Guasto, attenta e solerte nel suo lavoro, continuerà il suo impegno nella lavanderia, consapevole di potere contare sulla clientela fidelizzata. Alla nostra domanda di quanti capi di abbigliamenti sono passati dalla sua lavanderia per la pulizia, in questi 30 anni di attività, ha risposto col suo gesticolare fra risate e compiacimento, comunque sempre fiduciosa nel proseguimento del suo lavoro.