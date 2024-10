Marta Lamalfa si aggiudica il Premio Fiesole Narrativa Under 40

(Adnkronos) – La XXXIII edizione del Premio Fiesole Narrativa Under 40 va a Marta Lamalfa – calabrese, classe 1990 – con il romanzo "L'isola dove volano le femmine" (Neri Pozza), che riporta alla luce un fatto realmente accaduto in un'Alicudi antica e magica, in cui realtà e sogno sfumano l'una nell'altro. Lamalfa ha conquistato la giuria – presieduta da Franco Cesati e composta da Caterina Briganti, Silvia Gigli, Marcello Mancini, Gloria Manghetti, Fulvio Paloscia, Lorella Romagnoli e Francesco Tei – che ha scelto lei tra gli altri finalisti: Emanuele Aldrovandi con "Il nostro grande niente" (Einaudi) e Francesca Diotallevi con "L'ultimo mago" (Neri Pozza). Durante la cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 16 novembre, alle ore 16.00, al Teatro di Fiesole (Largo Piero Farulli, 1) verranno consegnati anche tre riconoscimenti speciali che premiano artisti che si sono distinti per la capacità di diffondere cultura con uno sguardo diverso. Quest'anno si è voluto creare un legame tra letteratura, teatro e musica: sono stati premiati, infatti, la Compagnia Lombardi-Tiezzi per il brillante percorso teatrale caratterizzato da una scrittura scenica originale, con cui rivisitare i classici e renderli contemporanei, affidandosi a diverse forme di arte, dal video all’editoria, come nel caso de "Le Vite di Vasari", diventate un progetto di video-arte. E ancora, Angelo Foletto, per il libro "Ho piantato tanti alberi", edito da Libreria Musicale Italiana, viaggio poetico e quasi epico nel mondo della musica, con cui l'autore racconta il rapporto di una vita intera tra lui, critico musicale e musicologo, e il maestro Claudio Abbado. Infine, sarà a Fiesole anche Cristiano Godano, voce dei Marlene Kuntz, gruppo rock alternative tra i più importanti del panorama italiano, interprete di una intera generazione. Cantautore e scrittore, Godano è autore di numerosi libri, l’ultimo dei quali "Il suono della rabbia" (Il Saggiatore) racconta l’arte come impegno, personale e politico: un modo di abitare il mondo senza restare in silenzio, cantandolo con tutta la passione che abbiamo in corpo. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)