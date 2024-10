Le previsioni di SAS per il 2025: l’Intelligenza Artificiale tra innovazione e tendenze

(Adnkronos) – SAS, in una nota ufficiale, ha voluto analizzare qual è lo stato dell'arte dell'intelligenza artificiale e il ruolo che questa ricoprirà nel settore tecnologico durante il 2025. SAS affida previsioni e analisi delle tendenze del settore per il prossimo anno ai propri executive.

L'Addestramento più rapido dei modelli riduce l'impatto ambientale dell'AI



Bryan Harris, Chief Technology Officer di SAS, sottolinea l'importanza della velocità e dell'efficienza algoritmica per ridurre il consumo di risorse cloud. "La velocità e l'efficienza algoritmica non possono essere ignorate come leve fondamentali per ridurre il consumo di risorse cloud. Sebbene l'AI, nota per il suo elevato fabbisogno energetico, continuerà a favorire l'adozione di fonti di energia sostenibile, come il nucleare, si prevede un aumento della domanda per modelli più efficienti dal punto di vista energetico. Così come l'industria degli elettrodomestici e quella automobilistica hanno fatto notevoli progressi in termini di efficienza energetica, è essenziale che anche i modelli di AI seguano questa tendenza."

Gli attacchi dell'AI minacciano il nostro modo di vivere



Steven Tiell, Global Head of AI Governance Advisory di SAS, evidenzia le potenziali minacce dell'AI sulla società. "La capacità dell'AI di personalizzare e operare su larga scala sta cambiando il nostro modo di interagire con le informazioni, contribuendo alla diffusione di disinformazione e alla manipolazione delle norme sociali. Gli attacchi informatici basati sull'AI possono colpire individui, gruppi o istituzioni, mettendo a rischio i nostri stili di vita. In questo contesto, le società democratiche e i loro governi hanno un interesse cruciale nel salvaguardare il dibattito civile, le elezioni e le norme culturali. Per affrontare questa sfida, i leader aziendali devono assumere un ruolo attivo nel dibattito sull'uso etico dell'AI, promuovendo valori aziendali e stabilendo principi, policy, standard e controlli specifici relativi all'intelligenza artificiale."

I "Data Dumpster" alimentano il divario dell’AI



Marinela Profi, Global GenAI/AI Market Strategy Lead di SAS, mette in luce l'importanza dei dati di qualità. "Il 2025 mostrerà che alcune organizzazioni stanno prosperando grazie all'AI generativa, superando la concorrenza, creando esperienze clienti specializzate e lanciando prodotti innovativi con maggiore rapidità. Tuttavia, altre organizzazioni stanno rimanendo indietro nella corsa all'AI generativa. Stanno infatti abbandonando la serie di progetti avviati nel 2023 avendo trascurato una realtà cruciale: l'AI ha bisogno di dati di qualità. I dati scadenti infatti compromettono le performance dell’AI, e le organizzazioni devono avere il coraggio di fare un passo indietro per affrontare le loro problematiche legate ai dati."

AI Generativa: dall'hype alla realtà



Jared Peterson, Senior Vice President, Platform Engineering di SAS, invita a focalizzarsi sul valore concreto dell'AI generativa. "L'AI generativa continuerà a suscitare interesse, ma siamo giunti a un momento in cui è importante distinguere l'hype e focalizzarci sulla creazione di valore concreto per le imprese. Ciò implica semplificare i nostri approcci, le regole e i modelli, integrandoli con un uso mirato di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e modelli linguistici specializzati (SLM)."

Cloud Provider e utenti dell'AI condivideranno la responsabilità ambientale



Jerry Williams, Chief Environmental Officer di SAS, parla della responsabilità condivisa nella sostenibilità. "La corsa all'adozione dell'AI sta portando alla creazione di modelli inefficienti che consumano enormi quantità di risorse cloud e contribuiscono a un maggiore impatto ambientale. Non spetta solo ai fornitori di hardware e ai grandi cloud provider ridurre l'impatto ambientale; è una responsabilità condivisa con gli utilizzatori dell'AI che gestiscono dati e carichi di lavoro. Una maggiore efficienza nello sviluppo dei modelli di AI, resa possibile da piattaforme di dati e AI ottimizzate per il cloud, contribuirà a ridurre duplicazioni e sprechi inutili, minimizzando il consumo energetico."

I leader di domani si costruiscono oggi grazie all'AI



Jay Upchurch, Chief Information Officer di SAS, prevede un futuro dominato dalle organizzazioni abilitate all'AI. "Le organizzazioni completamente abilitate all'AI saranno quelle che vinceranno le battaglie IT del 2025. Con l'evoluzione dell'IA generativa, che da 'giocattolo nuovo e luccicante' diventa una forma consolidata di intelligenza artificiale, le aziende inizieranno a operazionalizzare tutte le varianti dell'AI per automatizzare compiti di routine, liberando così i dipendenti per attività a maggiore valore. Queste automazioni permetteranno di prendere decisioni più rapidamente, individuare opportunità con maggiore prontezza e stimolare innovazione rispetto ai concorrenti. In sintesi: queste organizzazioni saranno le vere vincitrici."

Gli LLM diventano una commodity e si specializzano



Udo Sglavo, Vice President, Applied AI & Modeling, R&D di SAS, sottolinea la futura commoditizzazione degli LLM. "Nel 2025, i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) diventeranno una commodity, con conseguente crollo dei modelli di prezzo per l'AI, poiché le funzionalità di base saranno disponibili gratuitamente. Il vero valore si sposterà verso servizi specializzati e applicazioni specifiche per settori, sviluppate su queste basi. Allo stesso tempo, l’ascesa degli LLM open-source metterà in discussione il predominio di alcuni provider chiave, favorendo un panorama dell'AI più decentralizzato, dove la personalizzazione e l'integrazione diventeranno i principali fattori di differenziazione."

L'accelerazione dell'AI e del Cloud innescherà una grande razionalizzazione dell’IT



Stu Bradley, Senior Vice President, Risk, Fraud and Compliance Solutions di SAS, prevede una significativa semplificazione delle infrastrutture IT. "Le aziende hanno a lungo operato con sistemi isolati, ciascuno dedicato a una funzione o a un segmento di clientela diverso. I team IT sono sotto pressione a causa di integrazioni ingombranti, incapaci di fornire l'agilità necessaria alle loro aziende. Si profila una grande razionalizzazione dell’IT, in cui i leader aziendali utilizzeranno il cloud per semplificare le infrastrutture IT e le relazioni con i fornitori, guadagnando velocità critica e riducendo i costi. Coloro che modernizzeranno su una piattaforma cloud-nativa, potenziata dall'AI e capace di supportare più funzioni, trarranno il massimo valore. Saranno in grado di acquisire capacità decisionali e di gestione dei dati integrate e democratizzate, coprendo l'intero ciclo di vita del cliente e dell'azienda nel suo complesso."

L'AI Generativa diventa personale (e più avanzata) per i marketer



Jennifer Chase, Chief Marketing Officer di SAS, evidenzia l'evoluzione dell'AI nel marketing. "Nel 2025, i marketer passeranno rapidamente da applicazioni più semplici di IA generativa, incentrate sulla produttività e sulla creazione di contenuti, a capacità di AI più avanzate che offrono vantaggi competitivi e crescita dei ricavi. Andando oltre i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), i marketer adotteranno strumenti di IA generativa come dati sintetici e digital twin, oltre a tecnologie AI consolidate come il machine e deep learning, per offrire esperienze personalizzate e campagne efficaci, rispettando al contempo la privacy dei clienti." Immagine creata con DALL-E —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)