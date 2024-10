Juve-Lazio 1-0, autogol di Gila e bianconeri in vetta

(Adnkronos) –

La Juventus batte 1-0 la Lazio nell'anticipo del sabato sera dell'ottava giornata di Serie A, disputato all'Allianz Stadium di Torino. A decidere la partita l'autorete di Gila all'85'. Biancocelesti in dieci per tre quarti di match per l'espulsione di Romagnoli al 24'. In classifica i bianconeri allenati da Motta agganciano il Napoli a quota 16 in prima posizione, mentre i capitolini restano fermi al 5° posto con 13 punti insieme all'Udinese. Inizio di partita molto combattuto con le due squadre molto attente in difesa. Al 7' bella giocata di Thuram sull'out di sinistra, scappa via all'avversario ed entra in area dal lato corto, decisivo il recupero in angolo di Gila per intercettare il tentativo di assist del francese. Al 12' esce bene dalla pressione in mezzo la squadra di casa, poi Thuram trova Vlahovic al limite, che serve a destra Cambiaso, il cross del capitano è murato in angolo. La battuta di Douglas Luiz, poi, trova Gatti, che, però, colpisce debolmente di testa. Al 21' recupero alto della Lazio che si porta subito in area, poi palla scaricata sulla sinistra dove parte il cross di Tavares per Guendouzi che calcia debole al volo: blocca Di Gregorio. Al 24' bellissima triangolazione della Juve che premia l'inserimento di Kalulu verso l'area di rigore: il francese taglia verso l'interno e Romagnoli in scivolata lo contrasta fuori dall'area. L'arbitro Sacchi giudica l'intervento falloso e da chiara occasione da gol espellendo Romagnoli: Lazio in dieci uomini. La punizione dal limite, sul lato centro-sinistra, la batte Vlahovic col mancino a scavalcare la barriera: palla fuori di un soffio. Al 27' Baroni corre ai ripari inserendo Patric al posto di Dia. Al 32' su cross di Locatelli stacca in mezzo Vlahovic ma la conclusione è larga. Al 41' cross di Locatelli e girata al volo di Vlahovic con il destro che finisce a lato. Al 44' bel cross di Cambiaso dalla sinistra, Gatti arriva all'appuntamento col pallone ma spedisce fuori. Al 2' rischia la Juve su una palla persa nella propria metà campo da Savona: Castellanos recupera e cerca un compagno centralmente, rimedia Locatelli. Al 9' doppio cambio per Thiago Motta che toglie Savona e Locatelli per far posto a Weah e Fagioli. Al 12' Juve a un passo dal vantaggio. Il tiro di Thuram viene controllato maldestramente da Gila prima col ginocchio e poi con la mano, Vlahovic si scaraventa sulla sfera e calcia col destro ma la traversa gli nega il gol. Al 14' altra grandissima opportunità per i padroni di casa: cross di Weah al centro per il colpo di testa di Douglas Luiz che, tutto solo, manda a lato di un soffio. Al 21' triplo cambio per Baroni: dentro Castrovilli, Vecino e Pedro al posto di Guendouzi, Zaccagni e Isaksen. Al 23' cross dalla trequarti di Cambiaso, Vlahovic in torsione colpisce di testa ma manda sul fondo alla destra di Provedel. Al 27' altri due cambi per la Juve che inserisce Danilo e Adzic per Gatti e Thuram. Per il 18enne montenegrino è il debutto in Serie A e con la maglia bianconera. Al 33' l'ultimo cambio biancoceleste: fuori Tavares, dentro Pellegrini. Al 36' tiro da fuori area di Vlahovic col mancino, indirizzato sul palo lontano: Provedel in tuffo respinge.

Al 40' la Juventus trova il vantaggio: Cabal mette in mezzo dalla sinistra, Gila interviene in scivolata e devia nella sua porta. Al 42' tentativo da fuori area di Adzic, Provedel respinge. Nel finale la Lazio prova a portarsi in avanti con generosità ma la Juve gestisce senza particolari affanni.