Jaecoo 7 PHEV, oltre 1.300 km con un pieno

Jaecoo 7 PHEV è pronta per una sfida senza precedenti. Sfatare ogni luogo comune, ribadire il concetto di come un potente SUV con tecnologia ibrida plug-in, possa percorrere migliaia di km con un solo pieno e ricarica di energia. Jaecoo 7 PHEV offre un’autonomia estesa. Una maratona internazionale che ha coinvolto sette media specialistici provenienti da altrettanti Paesi: Italia, Messico, Malesia, Spagna, Turchia, Regno Unito e Arabia Saudita. A tal fine sono state montate delle telecamere per consentire ai clienti di tutto il mondo, di assistere in tempo reale, alla maratona. Si parte da Guangzhou, città moderna e innovativa. L’arrivo è previsto a Wuhu, luogo ricco di storia, cultura e patrimonio culturale. Il test di durata è iniziato il 16 ottobre. Nel corso di questa sfida, il SUV di Omoda & Jaecoo avrà il compito di cancellare ogni ansia di autonomia, sfruttando la tecnologia super ibrida SHS (Super Hybrid System).

Abbinare l'alimentazione 100% elettrica all'efficienza di un motore termico in grado di offrire tanta percorrenza. La praticità di un valido sistema ibrido consente un risparmio energetico quando si viaggia a velocità costante e la possibilità di accedere a zone a traffico limitato sfruttando le zero emissioni. Il test di durata consentirà ai giornalisti di apprezzare la tecnologia SHS che consente al SUV cinese di percorrere fino a 90 km in modalità 100% elettrica. I consumi di carburante sono tra i più bassi della categoria (5,99 litri per 100 km). Un mix che offre anche un ulteriore e innegabile vantaggio nell'utilizzo quotidiano della vettura, costi di esercizio estremamente bassi.