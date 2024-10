Ghali, il racconto della malattia della mamma: “Ho avuto tanta paura”

(Adnkronos) –

Ghali ha annunciato il nuovo singolo 'Niente Panico', fuori a mezzanotte. Per Ghali questo brano è simbolo di dolore, di forza e soprattutto di rinascita. Alla mamma Amel, un mese fa, è stato diagnosticato il cancro per la terza volta. E per fortuna, racconta il cantante, per la terza volta ha avuto la forza di combatterlo. Ghali si è messo a nudo e ha raccontato uno dei periodi più complessi della sua vita. Non è stato affatto facile stare accanto alla mamma in ospedale e non poter far nulla per combattere questo mostro che la stava divorando. Ha potuto solo stringerle forte la mano prima dell'operazione. E pregare per lei. Niente aveva più senso, nemmeno fare musica: "Ho pensato più volte di smettere di fare musica e lo gridavo spesso in faccia a mia madre. Quei giorni mi sentivo solo", si legge a corredo della foto condivisa dal cantante sul suo profilo Instagram. "In quei giorni ho avuto tanta paura, ma grazie a Dio l’operazione è andata bene", scrive Ghali. Il nuovo singolo, Niente panico, è nato proprio in quei giorni difficili, è come se quelle note avessero acceso una speranza in lui. "Mi emoziono e faccio sempre fatica a trattenere le mie lacrime quando ascolto questo brano, ma quella volta è stato particolarmente intenso", continua il 31enne. "Quel giorno ho capito di aver scritto una cura, e per questo è la canzone più importante della mia vita. Dedico questa canzone a chiunque stia passando un momento difficile, per qualunque ragione, che sia lavoro, una malattia, un esame all’università, una guerra o un amore finito, perchè qualunque problema di salute mentale merita rispetto e comprensione. Dedico questa canzone a chiunque stia passando un momento in balia della paura", ha chiosato Ghali. L'artista milanese ha colto l'occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale per condividere un importante messaggio: va bene cadere, ma l'importante è rialzarsi. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)