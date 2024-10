Formula E, DS Automobiles presenta la DS E-Tense FE25

(Adnkronos) –

DS Automobiles a distanza di tre settimane dalla stagione 2025 del Campionato del Mondo di Formula E presenta la nuova monoposto DS E-TENSE FE25.

Continua così il sodalizio sportivo tra il costruttore francese e PENSKE AUTOSPORT. Nella sua livrea nero scuro a strisce oro, la nuova DS E-TENSE FE25 è dotata di un nuovissimo powertrain. Trazione integrale, nuovi pneumatici che assicurano una tenuta nettamente superiore al passato e un powertrain composto da inverter, cambio e motore. Chiari gli obiettivi per il Team DS PENSKE, conquistare più podi possibile, confermare le eccellenti prestazioni ottenute in qualifica e migliorare il ritmo di gara.

Jean-Eric Vergne è stato già due volte Campione del Mondo di Formula E e detentore del record di pole position nella serie. La DS E-TENSE FE25 promette di portare il team DS PENSKE alla conquista di nuovi trofei. La prima gara del Campionato Mondiale ABB FIA di Formula E 2025 sarà a San Paolo, in Brasile, il 7 dicembre 2024. Diciassette gli appuntamenti in tutto.

Eugenio Franzetti, DS Performance Director, ha dichiarato: “Per DS Automobiles questa stagione ha un sapore davvero particolare: vale più di un titolo. Innanzitutto, questa è la nostra decima stagione in Formula E! Dal 2015 a oggi, abbiamo disputato 121 gare, conquistando quattro titoli, 16 vittorie, 51 podi e 24 pole position: un risultato eccezionale. Inoltre, presentiamo una monoposto dal design totalmente rinnovato e con un nuovo powertrain sviluppato da DS Performance. Sono particolarmente orgoglioso dell’enorme lavoro svolto dai nostri ingegneri e meccanici nel corso degli ultimi due anni. La DS E-TENSE FE25 sarà preziosissima per portare DS PENSKE alla conquista di nuovi importanti successi”.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)