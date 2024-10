Fiamme all’hotel Alexander di Abano Terme, 43 intossicati tra cui 2 bambini

(Adnkronos) – ''Un incendio è divampato poco dopo la mezzanotte in un vano tecnico del secondo piano dell’hotel Alexander ad Abano Terme. Le fiamme hanno causato fumo nell’intera struttura, sono stati evacuati 273 ospiti''. Così su Facebook il presidente della Regione Veneto Luca Zaia che ringrazia ''i Vigili del fuoco e tutti i soccorritori''. Sono 43 le persone rimaste le persone rimaste intossicate. Trentuno persone, tra cui un bambino di 11 anni, sono state portate al Policlinico Abano di Abano Terme, a Padova sono invece stati trasportati 8 adulti e 1 bambino di meno di 1 anno e all’ospedale di Schiavonia 2 adulti. ''I vigili del fuoco, giunti sul posto con squadre da Abano, Padova, Piove di Sacco, Rovigo e Borgoricco, hanno impiegato circa 30 operatori e 9 mezzi, tra cui due autoscale e una piattaforma aerea, per domare le fiamme ed evacuare in sicurezza la struttura. Tra gli interventi più delicati, il salvataggio di una famiglia bloccata al sesto piano, portata in salvo grazie all’autoscala. Le persone intossicate sono state soccorse dal personale sanitario del Suem, mentre gli altri ospiti sono stati accolti in strutture alberghiere vicine", fa sapere ancora Zaia. L’allarme è stato dato al 118 alle 00.33 ed è stata immediatamente attivata la prima ambulanza del Policlinico Abano. Durante le operazioni di soccorso, coordinate dal 118 di Padova, Al Pronto Soccorso del Policlinico Abano, adiacente all’albergo, sono stati trasportati e trattati 31 pazienti per inalazione di fumo. Per accoglierli sono state utilizzate l’area rossa e l’area verde ed è stato aperto in via straordinaria il reparto di Day Surgery. Medici e infermieri del Policlinico Abano in servizio per il 118 sono rimasti sul posto fino alle 8 di stamattina. Delle persone trattate al Policlinico Abano, tra queste anche un bambino di 11 anni con la sua mamma, è ancora sotto le cure dei sanitari un’anziana donna con un quadro clinico più complesso per una patologia cardiaca. "Il Policlinico Abano – sottolinea Nicola Petruzzi, presidente del Policlinico Abano – ha risposto in modo immediato alla maxi emergenza sia con personale e mezzi che fanno servizio per il 118 di Padova sia con quello interno del Pronto Soccorso, degli altri reparti e della Direzione. Possiamo definirlo un evento eccezionale che è stato gestito al meglio anche grazie alle competenze di tutti i nostri operatori e all’organizzazione messa in campo per far fronte a un elevato afflusso di persone bisognose di cure. Ringrazio tutto il personale che stanotte si è prodigato nel dare una rapida e pronta risposta a questa emergenza”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)