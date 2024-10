Ferrovienord, completata apertura galleria naturale su T2 Malpensa – Sempione

(Adnkronos) – Con la caduta dell’ultimo diaframma di terra si è concluso questa mattina lo scavo della galleria naturale del nuovo collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e la linea ferroviaria del Sempione. La realizzazione di quest’opera lunga 385 metri, iniziata a giugno, ha comportato alcuni mesi di lavorazioni, essendo effettuata completamente con soluzioni in sotterraneo, che hanno richiesto attività dedicate di consolidamento del terreno che consentissero l'avanzamento dello scavo e la costruzione della struttura in cemento armato. Ad assistere all’apertura del foro della galleria erano presenti gli assessori regionali Franco Lucente (trasporti e mobilità sostenibile) e Claudia Maria Terzi (infrastrutture e opere pubbliche), accompagnati dal presidente di FerrovieNord Fulvio Caradonna e dal presidente di Fnm Andrea Gibelli. Continuano i lavori di costruzione di tutte le gallerie e trincee previste in appalto e la realizzazione delle opere connesse, iniziando dalle strutture al di sotto del sedime aeroportuale fino ad arrivare all'interconnessione con la tratta Rfi del Sempione. Oltre al completamento dello scavo della galleria naturale, a oggi sono state ora già realizzate le strutture delle gallerie artificiali 03 (lunga 195 metri), 06 (lunga 309 metri), 07 (lunga 352 metri), 08 (lunga 243 metri), 09 (lunga 357 metri) e 10 (lunga 65 metri) e delle trincee 01 (lunga 675 metri) e 02 (lunga 481 metri). Inoltre, si è quasi conclusa la realizzazione della deviazione provvisoria della Ss336. “Come da programma, i lavori proseguono a pieno regime per un’opera che avvicina sempre di più la Lombardia all’Europa. La T2 Malpensa-Sempione renderà più agevoli e veloci i collegamenti con Milano e con la Svizzera, migliorando notevolmente i servizi ferroviari e recando quindi un notevole beneficio al trasporto pubblico locale. In tal senso, l’impegno di Regione Lombardia è totale, visto che per l’aeroporto abbiamo già destinato 10 nuovi ‘Caravaggio’, molto più capienti degli attuali Malpensa Express, che entreranno in servizio entro la prima metà del 2025. Uno sforzo notevole che renderà la Lombardia sempre più attrattiva ed interconnessa, anche in vista delle Olimpiadi del 2026” dichiara l’assessore ai Trasporti e alla mobilità sostenibile Franco Lucente. “Un ulteriore passo avanti – aggiunge l'assessore alle infrastrutture e opere pubbliche Claudia Maria Terzi – è stato fatto oggi con l’abbattimento del diaframma della galleria del nuovo collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e la linea ferroviaria del Sempione. Regione Lombardia ha, sin dall’inizio, un ruolo da protagonista nella realizzazione di quest’opera sia per le autorizzazioni necessarie conseguite attraverso il Paur regionale, sia per la costante concertazione con i territori e, non da ultimo, per il finanziamento di 98 milioni di euro su un costo complessivo di 264,6 milioni di euro. Il nuovo tracciato, collegandosi alla rete di Rfi, aumenterà i punti di connessione tra la rete ferroviaria regionale e quella nazionale, garantendo un’integrazione di fondamentale importanza e ampliando il bacino d’utenza, anche alla vicina Svizzera, attraverso la riorganizzazione dei servizi nel quadrante Nord Ovest della Regione” “La conclusione dello scavo della galleria naturale rappresenta un momento significativo che rende ancora più visibile l’avanzamento dei lavori del nuovo collegamento ferroviario Malpensa T2-Sempione” – dichiara Fulvio Caradonna, presidente di FerrovieNord. “Un’opera fondamentale che garantisce l’accessibilità da nord all’aeroporto, rendendo possibile il collegamento ferroviario diretto dalla Svizzera e che rende più efficienti le connessioni con le altre aree lombarde, favorendo l’utilizzo di un mezzo sostenibile come il treno per raggiungere Malpensa in una logica di intermodalità”. ll collegamento ferroviario a doppio binario tra il Terminal 2 dell’aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa e la linea Rfi del Sempione avrà una lunghezza di circa 4,6 km di nuovo tracciato verso Gallarate più 1,1 km di raccordo verso Casorate Sempione. Il tempo previsto di percorrenza tra il T2 e Gallarate è di 7 minuti. L’intervento rappresenta il completamento dell’accessibilità ferroviaria da Nord a Malpensa, e fa parte, in ambito Ue, del cosiddetto 'Global Project' Malpensa T1 – Malpensa T2 – linea Sempione, del quale è attivo il collegamento ferroviario tra i terminal T1 e T2. L’opera – il cui progetto è promosso da FerrovieNord in partnership con Sea – è realizzata da Salc Spa. Il costo complessivo di 264.550.000 euro. La conclusione dei lavori è prevista per luglio 2025 e l’attivazione per dicembre 2025. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)