Caltanissetta. Trova portafogli per strada con dentro 1800 euro, lo consegna in Questura per restituirlo al proprietario

Ci sono storie che regalano sorrisi e che hanno come protagonisti il senso civico e l’onestà. Storie come quella accaduta a Caltanissetta dove un nisseno 50enne, domenica mattina, mentre transitava per via Concetto Marchesi, nei pressi di un esercizio commerciale, ha trovato un portafogli per strada e lo ha consegnato in Questura affinché venisse restituito al legittimo proprietario.

Il portafogli conteneva una somma consistente di denaro, circa 1800 euro, oltre ad assegni e documenti personali di un 40enne. Preso in consegna l’oggetto, il personale della Questura ha rintracciato il proprietario al quale ha consegnato quanto smarrito.