Caltanissetta. Tanti i temi politici affrontati da PD e Giovani Democratici nel corso dell’assemblea pubblica

CALTANISSETTA. Lo scorso venerdì pomeriggio il Partito Democratico ed i Giovani Democratici di Caltanissetta hanno aperto con una vivace e partecipata assemblea pubblica una vera e propria fase costituente, che proseguirà anche nei prossimi mesi e sarà caratterizzata dall’ascolto, dall’unità e dall’apertura.

L’assemblea, che ha visto la partecipazione della Deputata PD Giovanna Iacono, ha consentito di fare il punto sui primi due disastrosi anni dei Governi Meloni e Schifani e sulle priorità che il Partito Democratico intende affrontare per costruire una valida alternativa di Governo in Sicilia ed in tutto il Paese.

Durante il pomeriggio hanno quindi preso la parola, tra gli altri, Lilly Corda, Alessandro Ambra, Marina Castiglione, Ivo Cigna, Greta Tassone, Paola Sanfilippo (Movimento Futura Costruiamo insieme la città), Rosario Cigna e Rosanna Moncada (CGIL).

Nel corso dei diversi interventi sono stati trattati numerosi temi: la necessità di combattere lo spopolamento giovanile mediante politiche di sviluppo del Mezzogiorno, l’imminente referendum per l’abrogazione della scellerata legge sull’autonomia differenziata, le proposte del PD e dell’intero centrosinistra per l’istituzione del salario minimo e per la revisione della legge sulla cittadinanza, la tutela della salute ed il contrasto alla lottizzazione politica del sistema sanitario, la promozione del lavoro di qualità e di politiche che redistribuiscano ricchezza ed opportunità a chi vive maggiori difficoltà, la promozione della pace.

L’On. Giovanna Iacono, in particolare, ha presentato una sua iniziativa, volta alla realizzazione di un intergruppo parlamentare esclusivamente dedicato al contrasto dello spopolamento del Mezzogiorno.

Non è mancata l’attenzione a temi più strettamente locali: la crisi idrica, i problemi legati allo stato delle infrastrutture, le opportunità legate alla scelta di Agrigento quale Capitale della Cultura per il 2025.

Con particolare riferimento alle vicende cittadine, poi, il Consigliere Comunale PD Carlo Vagginelli ha denunciato l’assenza di un vero progetto di governo della città da parte della Giunta Tesauro ed ha brevemente illustrato tre proposte che saranno prossimamente presentate: l’istituzione di un salario minimo comunale, il riconoscimento della cittadinanza onoraria ai cittadini stranieri che abbiano completato a Caltanissetta un ciclo di istruzione e la costituzione di una Commissione consiliare antimafia.

Il Segretario del Circolo PD Libertà Giancarlo La Rocca, invece, si è maggiormente soffermato sul percorso di rinnovamento che il Partito intende realizzare, sia attraverso la costituzione di un Circolo unico, che mediante l’apertura ad associazioni, movimenti e soprattutto alle giovani generazioni.

Da questo punto di vista, è stato particolarmente significativo l’intervento della neoeletta Segretaria dei Giovani Democratici di Caltanissetta, Najwa Fariki, che ha sottolineato la volontà dei più giovani di partecipare attivamente alla vita politica della nostra città.

L’assemblea dello scorso venerdì pomeriggio, alla cui organizzazione hanno lavorato anche Francesco Munda, Massimo Cassetti, Amanda Minoia ed Eugenia Campo, ha inoltre segnato l’apertura della campagna di iscrizione e tesseramento del Partito Democratico di Caltanissetta.

Lo slogan scelto: ti esorto all’impegno, vuole essere soprattutto un invito a non arrendersi di fronte ai tanti problemi che segnano la vita del mondo, del nostro Paese, della Sicilia ed anche di Caltanissetta. In questo tempo difficile e sfidante, la risposta che il Partito Democratico di Caltanissetta intende dare è ancora una volta l’impegno individuale e collettivo, per un futuro più giusto.