Caltanissetta. Liceo classico “Pietro Mignosi”, studenti a lezione di Management dei sistemi aziendali complessi all’Università Kore di Enna

Giorno 11 ottobre gli alunni del liceo classico paritario ” Pietro Mignosi”, accompagnati dai professori Maria Agata Saccomando e Vincenzo Zaccaria, si sono recati presso l’Università Kore di Enna dove hanno assistito ad una lezione della professoressa Deborah Gervasi, docente di Management dei sistemi aziendali complessi presso la facoltà di Economia.

L’ attività è stata programmata nell’ambito del progetto Orientamento che fa parte del PTOF dell’Istituto. Il progetto, seguendo le recenti linee guida ministeriali, si articola in vari moduli attraverso i quali gli alunni sono aiutati a individuare e valorizzare le proprie capacità, conoscenze e competenze al fine di effettuare scelte mirate relativamente al loro futuro formativo e lavorativo, potenziando le connessioni tra gli apprendimenti acquisiti nei contesti formali, informali e non formali. Gli studenti che già negli anni precedenti, con il supporto della dott.ssa Laura Rinaldi, psicologa ed esperta orientatrice, hanno riflettuto sulle loro attitudini e i loro interessi ai fini della scelta post diploma, in occasione della visita all’Unikore hanno avuto un approccio diretto con il mondo universitario, conoscendone le strutture e l’offerta formativa.

La professoressa Gervasi, che si ringrazia per la sua grande disponibilità e professionalità, oltre a far visitare la struttura dell’ateneo e a illustrare le materie che compongono il piano di studi della facoltà di Economia con i relativii sbocchi professionali, ha tenuto una interessante e coinvolgente lezione sul management dei sistemi aziendali complessi evidenziando l’evoluzione dell’Economia da un punto di vista storico sottolineando anche gli aspetti più attuali della disciplina.

Gli studenti hanno seguito con interesse ponendo diverse domande e apprezzando le tematiche proposte che hanno permesso di arricchire il proprio patrimonio personale.

Nei mesi successivi saranno organizzati ulteriori incontri e dei mini stage di approfondimento per conoscere meglio alcuni ambiti lavorativi e sviluppare le competenze trasversali necessarie per affrontare con flessibilità e consapevolezza i cambiamenti della società e del mondo del lavoro.

Tutte le attività del progetto Orientamento sono coordinate dalla prof.ssa Luigia Perricone, coordinatrice delle attività didattiche ed educative, e opportunamente preparate e guidate dal referente, prof. Vincenzo Zaccaria.