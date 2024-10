Caltanissetta. Gruppi di opposizione alla Direzione Generale dell’ASP: “Disappunto per la scelta di non voler interloquire con la sesta Commissione Consiliare”

Riceviamo e pubblichiamo nota da parte dei consiglieri comunali dei gruppi di opposizione in riferimento alla richiesta della VI Commissione Consiliare Sanità di incontrare la Direzione Generale dell’ASP di Caltanissetta.

“I sottoscritti consiglieri comunali dei gruppi di opposizione, esprimono forte disappunto in ordine alla scelta della Direzione Generale dell’ASP di Caltanissetta di non voler interloquire con la sesta Commissione Consiliare. tra le cui competenze c’è’ anche quella dei “ rapporti con la ASP2 ed il S. Elia”.

La volontà della Direzione Generale Asp, formalizzata con nota PEC inoltrata al presidente della commissione in parola, è laconicamente sintetizzata nell’affermazione “solo il Sindaco ha facoltà di interlocuzione con il Direttore generale di un’Azienda Sanitaria”, e rappresenta un inequivocabile segnale di chiusura nei confronti del consiglio comunale di Caltanissetta di cui la commissione è un’articolazione e i componenti sono rappresentanti della città.

Tale atteggiamento, che non possiamo non qualificare come ostile e privo di qualsivoglia rispetto di una delle istituzioni della città, lascia basiti tanto più perché manifestato a seguito di una richiesta di incontro conoscitivo che la commissione aveva avanzato alla direzione generale dell’ASP.

Non intendiamo delegare chicchessia, neanche il Sindaco, all’espletamento delle funzioni e delle prerogative di competenza della commissione consiliare e, nel pretendere il rispetto istituzionale dovuto, auspichiamo in un ripensamento radicale di tale posizione di chiusura e ciò nel solo e primario interesse dei nisseni e di una sanità che, oggi, è ancora pubblica e non “affare” privato.”

Annalisa Petitto

Carlo Vagginelli

Roberto Gambino

Luigi Bellavia

Vincenzo Cancelleri

Federica Scalia

Calogero Palermo

Felice Dierna

Armando Turturici