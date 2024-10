Buchmesse, Mollicone: “Bene accordo tra Aie e Biblioteca nazionale Repubblica moldova”

(Adnkronos) – "Ho avuto modo di ringraziare di persona il presidente dell’Aie Cipolletta alla Buchmesse di Francoforte per l’accordo stipulato con la Biblioteca Nazionale della Repubblica Moldova – promosso dalla Commissione Cultura della Camera – che prevede la donazione di trecento volumi di narrativa per ragazzi nell’ambito della Settimana della Lingua Italiana nel mondo". Così il Presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone da Francoforte per la settimana della Lingua italiana nel mondo. "Da sempre – ha aggiunto Mollicone – pensiamo che la diplomazia culturale sia uno strumento fondamentale per riscoprire radici comuni e nuove alleanze. In questo senso abbiamo promosso anche un accordo tra le rispettive biblioteche nazionali per uno scambio di volumi. La Moldova sta ricoprendo un ruolo centrale nello scacchiere geopolitico e, insieme alla Romania, è una sentinella – vitale per l’Europa – del fronte est del conflitto russo-ucraino", ha concluso Mollicone. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)