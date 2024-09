Ucraina, Zelensky smonta il governo: rischia anche Kuleba

(Adnkronos) –

Rivoluzione nel governo in Ucraina, rischia di saltare anche il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba. Il paese guidato dal presidente Volodymyr Zelensky, in una giornata drammatica con decine di morti a Poltava dopo l'attacco missilistico della Russia, si prepara ad un terremoto istituzionale che dovrebbe rivoluzionare l'esecutivo e incidere sulla linea di Kiev. "Ci saranno cambiamenti, mi aspetto novità nella direzione della politica interna e estera", dice Zelensky nel suo messaggio serale. "Abbiamo bisogno di maggiore interazione tra le comunità" locali "e le autorità centrali, in particolare prima della stagione invernale".

Tre ministri del governo del premier Denys Shmyhal, che dovrebbe rimanere al proprio posto, secondo i media locali hanno rassegnato le dimissioni con una lettera inviata alla Verkhovna Rada, il Parlamento di Kiev. "Sono state presentate alla Verkhovna Rada le lettere di dimissioni dei seguenti funzionari: Oleksandr Kamyshin, ministro delle Industrie strategiche, Denys Maluska, ministro della Giustizia e Ruslan Strilets, ministro dell'Ambiente", dice il presidente dell'Assemblea, Ruslan Stefanchuk, precisando che si è dimesso anche il capo del Fondo di proprietà statale, Vitaliy Koval. Le motivazioni non sono state chiarite. I canali Telegram ucraini prospettano le dimissioni anche di Iryna Vereshchuk, vicepremier e ministro per il Recupero dei territori temporaneamente occupati dalla Russia, e Olha Stefanishyna, vicepremier per l'Integrazione europea e euro-atlantica. Secondo quanto anticipato dal portavoce del partito del presidente, David Arakhamia, Zelensky annuncerà un ricambio di "oltre il 50%" del suo governo. "Come promesso, già questa settimana ci si può aspettare un grande cambiamento nel governo. Più del 50% dei membri del consiglio dei ministri subirà dei cambiamenti", ha annunciato il portavoce di Servitore del popolo. Il rimpasto, che appare un termine riduttivo vista la situazione, potrebbe coinvolgere anche un peso massimo come il ministro degli Esteri Kuleba, come rivela Ukrainska Pravda: il sostituto più probabile sarebbe il primo vice ministro degli Esteri Andrei Sibiga. Il ribaltone non si ferma all'esecutivo. Si profila un cambio anche al vertice di Ukrenergo, la compagnia elettrica nazionale, dopo il siluramento – secondo i media – del numero 1 Volodymyr Kudrytskyi, bocciato dal board dopo 4 anni al vertice dell'azienda. Ukrenergo nelle ultime settimane non avrebbe adottato sufficienti misure per garantire la fornitura di energia in un contesto dominato dagli attacchi che la Russia conduce con droni e missili contro le infrastrutture ucraine. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)