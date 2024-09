“The Elder Scrolls: Castles” arriva su mobile: il trailer di lancio

(Adnkronos) – Bethesda Game Studios, con una nota ufficiale, ha lanciato "The Elder Scrolls: Castles", l'applicazione mobile che promette di rivoluzionare l'esperienza di gioco degli appassionati della celebre saga di The Elder Scrolls. Questa nuova uscita è disponibile per dispositivi iOS e Android e segue il successo di altri titoli dello studio, come "Fallout Shelter". Il gioco permette ai giocatori di immergersi in un'avventura unica, gestendo il proprio castello e la propria dinastia all'interno dell'affascinante universo di The Elder Scrolls. L'obiettivo è creare una storia che duri generazioni, affrontando sfide quotidiane che influenzano direttamente la vita del regno. Ogni giocatore avrà la possibilità di personalizzare il proprio castello, dalle strutture architettoniche alle decorazioni, garantendo che ogni fortezza sia unica. Le decisioni prese influenzeranno direttamente la prosperità della dinastia, dagli aspetti economici ai rapporti con i sudditi e le politiche di governo. Ecco il trailer ufficiale sul canale YouTube di Bethesda.

Per celebrare il lancio del gioco, Bethesda offre agli utenti che scaricano il gioco numerosi bonus esclusivi, tra cui un suddito leggendario, gemme e altre risorse utili per iniziare al meglio l'avventura. Le missioni all'interno del gioco permettono di esplorare ulteriormente il mondo di The Elder Scrolls, combattendo nemici iconici e recuperando tesori che potranno essere utilizzati per migliorare il proprio regno. "The Elder Scrolls: Castles" non solo consolida la presenza di Bethesda nel mercato dei giochi per dispositivi mobili ma apre anche nuove strade per l'interazione dei giocatori con l'universo del gioco. Con una grafica curata e meccaniche innovative, questo titolo si propone di offrire un'esperienza di gioco coinvolgente e ricca di sfide.

Disponibile per download su piattaforme iOS e Android. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)