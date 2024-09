Teo Mammucari, nuovo show ‘Lo spaesato’: “Racconto l’Italia con comicità”

(Adnkronos) – Teo Mammucari torna in Rai con 'Lo spaesato', dal 16 settembre in onda in prima serata su Rai 2, il nuovo people comedy show che racconta l'Italia attraverso la comicità. "Questo programma racchiude tutti gli elementi che hanno accompagnato la mia carriera. Amo sperimentare e per anni non me lo hanno fatto fare. Questo, infatti, è uno dei motivi che mi hanno spinto a cambiare azienda e a tornare da 'mamma Rai'", dichiara il conduttore in occasione della conferenza stampa nella sede Rai a viale Mazzini. "Può piacere o non piacere, ma una cosa è certa: è uno show diverso. Se continuiamo a fare sempre le stesse cose – dice Mammucari – la gente non guarda più la tv e si ipnotizza sui social o su altre cose". Per il conduttore "chi rischia alla fine vince, ma le reti non vogliono rischiare per un questione di ascolti". Cinque spettacoli comici in altrettanti teatri storici di piccoli Comuni sparsi per l’Italia: su questi palchi, Mammucari approda dopo un viaggio attraverso i borghi, in cui ha incontrato gli abitanti, si è cimentato in interviste divertenti, ha vissuto insieme a loro esperienze curiose, ha conosciuto le loro storie per poi trasformarli nei personaggi di una grande commedia popolare con la sua lente dissacrante. "Per me la vera Italia sono i paesi, ho incontrato tante persone divertenti che mi hanno raccontato storie incredibili. Ad esempio, ho conosciuto un vigile che ha messo solo una multa in trent'anni, fra l'altro a un suo amico", ricorda il conduttore. "I veri comici sono nelle strade dei paesi, non c’è bisogno di un palco", conclude. Il viaggio di Teo attraverso l’Italia passa da Agropoli (Sa) alle porte del Parco Nazionale del Cilento e Ostra (An), sulle colline marchigiane, fino a Sonnino, con il suo borgo medievale, per arrivare poi ad Acerenza (Pz), in cui lui ha trascorso i primi anni della sua vita, e Tricase (Le), paesino del Salento che si snoda tra la marina animata dai pescatori e il centro storico ricamato da fregi barocchi. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)