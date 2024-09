Stray Kids e non solo nella colonna sonora di Arcane 2 su Netflix

(Adnkronos) – Riot Games e Virgin Music Group hanno annunciato la tracklist ufficiale della colonna sonora originale di "Arcane League of Legends: Stagione 2". L'album, che promette di essere innovativo ed elettrizzante, includerà oltre 20 brani originali di superstar musicali provenienti da tutto il mondo, tra cui nomi del calibro di Twenty One Pilots, Stray Kids, Young Miko, Stromae e molti altri. Ogni canzone è stata composta appositamente per accompagnare i momenti chiave della serie animata basata sull'universo di League of Legends. Molti degli artisti coinvolti nel progetto sono appassionati giocatori di League of Legends, fan di Arcane e hanno già collaborato in passato con Riot Games. Il primo singolo estratto dalla colonna sonora, "Paint The Town Blue" di Ashnikko, è stato rilasciato il 5 settembre insieme al trailer ufficiale della seconda stagione di Arcane ed è già disponibile sulle principali piattaforme di streaming. La colonna sonora della prima stagione di Arcane, guidata dal successo globale di "Enemy" degli Imagine Dragons, ha ottenuto risultati straordinari con oltre 5,6 milioni di stream in tutto il mondo e continua ad attrarre milioni di ascoltatori ogni mese. La colonna sonora della Stagione 2 si prefigge di raggiungere un pubblico ancora più vasto, grazie alla sua varietà di generi e alla presenza di artisti di fama internazionale. "L'innovativo approccio di Arcane alla musica ha ispirato un gruppo di artisti incredibilmente variegato di generi, lingue e culture diverse che ha voluto far parte di questa nuova stagione. Inoltre, volevamo rappresentare la portata globale di League of Legends lavorando con artisti provenienti da tutto il mondo", ha detto Maria Egan, Responsabile globale della musica di Riot Games. "Ogni brano ha dato vita a una collaborazione unica tra gli artisti, i nostri produttori esecutivi e i compositori di Riot. La musica è il cuore pulsante della community di League e non vediamo l'ora che i nostri fan ascoltino questo album epico e stringano una connessione ancora più forte con queste potentissime storie." "Della stagione 1 mi ha ispirato moltissimo l'idea di famiglia e di chi la compone, ossia il suo tema centrale, e il modo in cui la musica ha contribuito a dare vita a tutto ciò nel mondo di Arcane", ha dichiarato Tyler Joseph dei Twenty One Pilots. "Siamo appassionatissimi di Arcane e League of Legends", hanno detto gli Stray Kids. "Il nostro singolo 'Come Play' è molto dinamico e riunisce un sacco di tipologie di voce e di lingue. Amiamo giocare a League e non vediamo l'ora che i fan ascoltino questo brano e assistano alla Stagione 2 di Arcane!". Questa la tracklist completa: 1. "I Can't Hear It Now" – Freya Ridings 2. "Sucker" – Marcus King 3. "Renegade (We Never Run)" – Stefflon Don, Raja Kumari ft. Jarina de Marco 4. "Hellfire" – Fever 333 5. "To Ashes And Blood" – Woodkid 6. "Paint The Town Blue" – Ashnikko 7. "Remember Me (Intro)" – d4vd 8. "Remember Me" – d4vd 9. "Cocktail Molotov" – ZAND 10. "What Have They Done To Us" – Mako, Grey 11. "Rebel Heart" – Djerv 12. "The Beast" – Misha Mansoor 13. "Spin The Wheel" – Mick Wingert 14. "Ma Meilleure Ennemie" – Stromae, Pomme 15. "Fantastic" – King Princess 16. "The Line" – Twenty One Pilots 17. "Blood Sweat & Tears" – Sheryl Lee Ralph 18. "Come Play" – Stray Kids, Young Miko, Tom Morello 19. "Wasteland" – Royal & The Serpent 20. "Enemy (sigla iniziale) dalla serie Arcane di League of Legends" – Imagine Dragons feat. JID —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)