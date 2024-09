Sollevamento pesi. Al 1° turno open Weightlifting challenge record per Claudio Scarantino (Fiamme Oro) nello strappo

Al Palacannizzaro di Caltanissetta si è svolto il 1° turno open Weightlifting challenge al quale hanno partecipato gli atleti della sezione di pesistica giovanile delle Fiamme Oro della Polizia di Stato.

Gli atleti delle Fiamme Oro, accompagnati dagli istruttori, i poliziotti Maurizio Sardo e Mirco Scarantino, hanno disputato un ottimo test migliorando i loro record personali e dimostrando che la preparazione continua in vista delle competizioni importanti.

Claudio Scarantino ha, infatti, fissato il suo record personale nello strappo con 122 chilogrammi e di slancio ha provato un alzata di 150 chilogrammi per migliorare il suo totale in vista dei prossimi europei che si disputeranno in Polonia. Mattia Riggi si è confermato ancora una volta tra i migliori con una prestazione da incorniciare con 92 chilogrammi di strappo e 109 di slancio.

Francesco Mastrosimone, il più piccolo del gruppo, alla sua prima gara ha dimostrato grande determinazione sollevando 50 chilogrammi nello strappo e 61 nello slancio.