Serradifalco. La Giunta comunale vuol destinare i fondi marginali per supportare la nascita di nuove idee commerciali

SERRADIFALCO. Incentivare e supportare la nascita di nuove idee commerciali, artigianali ed agricole operanti sul territorio comunale per arginare il fenomeno dello spopolamento. È quanto si propone l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Leonardo Burgio per quanto riguarda l’assegnazione dei cosiddetti “Fondi marginali”, le risorse che lo Stato destina ai territori soggetti a spopolamento.

I fondi possono essere utilizzati anche per l’adeguamento di immobili comunali da concedere in comodato d’uso gratuito per l’apertura di attività commerciali e artigianali, oppure possono essere concessi per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole; c’è poi anche la possibilità di concedere contributi a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, come concorso per le spese di acquisto e ristrutturazione dell’immobile (massimo 5.000 euro a beneficiario).

Inoltre, i comuni svantaggiati possono concedere gratuitamente propri immobili da adibire ad abitazione principale o per svolgere lavoro agile. Il Comune di Serradifalco è presente nell’elenco dei Comuni destinatari dei fondi per i Comuni Marginali. In questo caso, tra gli obiettivi che l’Amministrazione ha deciso di perseguire c’è anche quello di incentivare e supportare la nascita di nuove idee commerciali, artigianali ed agricole operanti sul territorio comunale.

Il budget disponibile è di 174.803,87 euro riferito alle tre annualità, di cui 58.267,96 euro di budget relativo all’anno 2022 (seconda annualità. Da qui la decisione di destinare i 58.267,96 euro proprio per supportare la nascita di nuove idee commerciali, artigianali ed agricole previa l’assegnazione di contributi a fondo perduto.

Il tutto partendo da un’analisi dei fabbisogni locali, per poi procedere alla predisposizione di un avviso pubblico/manifestazione interesse/bando per la creazione di nuove imprese e alla stesura dello schema formulario di presentazione progettuale, dello schema del piano finanziario e dello schema di domanda presentazione progettuale.