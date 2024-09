Serie D. Pari Nissa 1-1 con il Sambiase a Lamezia Terme: Samake gol, poi pareggia Zerbo su rigore; espulso Bruno

Un ottimo pari, quello conquistato dalla Nissa su un campo come quello del Sambiase che s’è dimostrato alquanto impegnativo, ma nel quale la squadra di Nicolò terranova ha disputato una buonissima prestazione.

A Lamezia è finita 1-1 una partita che ha visto la Nissa partire benissimo e portarsi in vantaggio dopo 20 minuti con Samake. L’ex attaccante del Trapani è stato bravo a farsi trovare pronto sottoporta per battere il portiere calabrese con un colpo di testa imparabile.

La reazione del Sambiase c’è stata con Zerbo e Caporello, ma la Nissa ha a sua volta controbattuto giocando un buonissimo primo tempo. Nella ripresa ancora padroni di casa in avanti con l’insidioso Caporello, ma la difesa ospite è riuscita a sventare la minaccia.

Poi l’episodio che cambia il match e rischia di diventare il prologo per la seconda sconfitta della Nissa. Bruno, secondo l’assistente, rifila una gomitata ad un avversario e viene espulso. Rosso diretto e rigore trasformato dall’ex verdeamaranto Zerbo.

A quel punto una partita nella quale la Nissa sembrava in grado di reggere sino alla fine, s’è trasformata in un incubo per i biancoscudati che, in dieci, hanno rischiato di prendere gol. Solo la bravura di Elezaj, la poca precisione degli avanti avversari e tanta combattività hanno permesso alla Nissa di non farsi travolgere e anzi, con Pagano al 93′ per poco non ha messo a segno la rete dell’1-2.

La conclusione del centrocampista, indirizzata nel sette della porta calabrese, è stata deviata miracolosamente dal portiere in angolo. Alla fine un buon pari su un terreno di gioco difficile e impegnativo in una partita nella quale la Nissa è comunque apparsa decisamente in ripresa rispetto a quella vista con il Siracusa.

La Nissa rimane imbattuta in trasferta dove però incassa due espulsioni. E domenica prossima c’è il Locri, con un’altra trasferta in terra calabra destinata ad avere una grande importanza nel percorso di crescita della squadra di Terranova.