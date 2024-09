Sardegna, Sindaco Assemini: “Bene scelta direzione regionale Lidl su nostro territorio”

(Adnkronos) – “Se siamo qua oggi lo dobbiamo alla Lidl e al suo interesse sul nostro territorio”. Così il sindaco di Assemini, Mario Puddu, subito dopo il taglio del nastro della nuova direzione regionale di Lidl in Sardegna, proprio nel territorio asseminese, nel Sud Sardegna. “Hanno individuato quest’area per il nuovo hub, una scelta che ci permette di non dipendere più dall’oltre Tirreno. Sono qua come rappresentante del territorio, orgoglioso di questo progetto. Ci mettiamo la faccia, questa volta per una bella notizia che riguarda una parte del Comune. Penso ai 140 posti di lavoro e all’indotto che ricadrà proprio su Assemini”. Il sindaco ha inoltre sottolineato durante la presentazione, come l'interesse della Lidl possa dare il via a un nuovo slancio di investimenti nella zona industriale di Macchiareddu, ringraziando ancora una volta la catena della Gdo per l'attenzione sul territorio —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)