Samsung lancia in Europa Bespoke Ai Laundry Combo, la nuova soluzione All-in-One

(Adnkronos) – Samsung Electronics Co., Ltd. ha annunciato oggi a Ifa 2024 il lancio in Europa di Bespoke Ai Laundry Combo, la lavasciuga intelligente dotata di tecnologia a pompa di calore Digital Inverter e di display touch a colori da 7″ per offrire un’esperienza di lavaggio comoda, innovativa ed efficiente. "Siamo entusiasti di lanciare Bespoke AI Laundry Combo in Europa, dove sono sempre più richiesti elettrodomestici ancora più smart ed efficienti. Integrando l’Ai e la tecnologia a pompa di calore, vogliamo fornire ai nostri clienti un’esperienza di lavaggio più comoda ed efficiente dal punto di vista energetico" ha dichiarato Moohyung Lee, Evp and Head of the Customer Experience Team for the Digital Appliances Business presso Samsung Electronics. Bespoke Ai Laundry Combo, 18 kg di lavaggio e 10 di asciugatura, è stata progettata per rispondere alle esigenze degli utenti che hanno la necessità di ottimizzare gli spazi di casa, risparmiare tempo e ridurre i consumi di energia; combina infatti in un unico dispositivo le funzionalità di una lavatrice e di un’asciugatrice offrendo performance eccellenti e una riduzione dei consumi energetici. Uno dei punti di forza di Bespoke Ai Laundry Combo è la funzione Ai Wash & Dry. Questo sistema intelligente si avvale di una serie di sensori per ottimizzare sia il lavaggio che l’asciugatura, senza bisogno che intervenga l’utente a determinare le impostazioni ideali per ogni ciclo. Grazie alla funzione Ai Wash & Dry, Bespoke AI Laundry Combo è in grado di rilevare il peso, la tipologia del tessuto e il livello di sporco, per ottimizzare la quantità di acqua e detergente da utilizzare. Terminato il ciclo di lavaggio, la tecnologia Ai Wash & Dry ottimizza il processo di asciugatura in base al peso, all’umidità e alla tipologia di tessuto. Grazie inoltre all’adozione della tecnologia a pompa di calore, Bespoke Ai Laundry Combo consente un notevole risparmio energetico. Il ciclo combinato di lavaggio e asciugatura incontra i parametri richiesti dalla classe energetica A. L’impiego di questa tecnologia innovativa permette di asciugare rapidamente e a più basse temperature, trattando i capi con delicatezza e riducendo il rischio di restringimento dei tessuti. Rispetto alle lavasciuga tradizionali, che utilizzano una resistenza per immettere aria calda nel cestello, il sistema a pompa di calore Samsung ricicla costantemente l’aria calda deumidificandola attraverso lo scambiatore di calore. Questo porta a una riduzione dei tempi di asciugatura fino al 60% e ad un taglio dei consumi di energia fino al 75%. Questi risultati fanno sì che Bespoke AI Laundry Combo™ rappresenti una soluzione efficiente dal punto di vista del risparmio energetico. In più, con la funzione Ai Energy Mode dell’App SmartThings, si può ottenere un ulteriore risparmio – fino al 60% nel lavaggio e fino al 30% nell’asciugatura: il segreto è proprio la gestione ottimizzata dell’uso della pompa di calore. Bespoke Ai Laundry Combo offre una user experience rinnovata grazie innanzitutto all’Ai Home e al display Lcd da 7″ che si trasforma in un autentico hub per il controllo centralizzato del bucato e di tutta la casa. L’ampio display restituisce informazioni sul trattamento del bucato, dettagli sul ciclo, quantità di detergente residua e consumo di energia. Inoltre l’elettrodomestico è in grado di memorizzare le abitudini dell’utente e i cicli consigliati sulla base di esigenze periodiche e stagionali. A fine ciclo è possibile consultare la reportistica sul consumo di energia e quello dell’acqua – il tutto visibile sul display Lcd e sull’App SmartThings. Inoltre, gli utenti possono avere una visione chiara grazie al 3D Map View, che mostra tutti gli elettrodomestici connessi di casa e permette agli utenti di monitorarli in modo semplice intuitivo. Si può, ad esempio, controllare se il forno sia acceso o se il robot aspirapolvere sia in funzione, il tutto direttamente dalla lavanderia! A Bespoke Ai Laundry Combo™ è stato riconosciuto il livello “Diamond” del Marketing Claim Verification IoT Security Rating di UL Solutions, a riprova della propria competitività in termini di sicurezza. Inoltre, Bespoke Ai Laundry Combo è dotata dell’aggiornamento di Bixby per una migliore interazione con l’utente. Grazie all’AI, Bixby può comprendere conversazioni complicate e l’utente può fornire comandi anche complessi. Un esempio della facilità di interazione? Mentre utilizzano Bespoke Ai Laundry Combo™, gli utenti possono chiedere “che tempo fa?”, poi dire “inizia il ciclo di lavaggio” e poi “abbassa la temperatura in salotto” e i comandi verranno compresi e messi in pratica, in sequenza. Bixby fornisce supporto anche quando gli utenti hanno qualche domanda relativa alle funzioni dei propri elettrodomestici. Quando un errore viene mostrato sul display Lcd, gli utenti possono interagire direttamente con l’elettrodomestico senza dover consultare il manuale o avviare una ricerca sul proprio smartphone. Con la nuova Bespoke Ai Laundry Combo inoltre, non si dovranno più pronunciare i comandi “Ciao Bixby” o “Bixby” per attivare Bixby, perché sarà sufficiente che gli utenti si avvicinino all’elettrodomestico e ad esempio pronuncino la frase, “apri lo sportello della lavatrice” e il comando verrà eseguito. Bespoke Ai Laundry Combo™ sarà disponibile a partire dal quarto trimestre 2024. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)