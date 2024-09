Samsung, all’Ifa presenta nuova gamma di elettrodomestici ad alta efficienza energetica

(Adnkronos) – Nella cornice dell’edizione 2024 di Ifa, Samsung Electronics Co., Ltd. ha presentato una nuova line-up di elettrodomestici che porta con sé la possibilità di un risparmio energetico significativo. La nuova gamma include una lavatrice Bespoke Ai con un’efficienza energetica A-50%, la lavasciuga Bespoke Ai Laundry Combo™ in classe A e la lavastoviglie Serie 7 Jet Clean in classe A-10%. "Samsung da tempo è impegnata nel portare la propria gamma di prodotti ad alta efficienza energetica sui mercati europei e Ifa è l’occasione ideale per presentare questo tipo di soluzioni", ha dichiarato Moohyung Lee, Evp e Head of the Customer Experience Team for Digital Appliances Business di Samsung Electronics. “Ci aspettiamo che i nuovi modelli rappresentino la scelta giusta per le persone che cercano una maggiore efficienza energetica a casa”. Portabandiera dell’efficienza energetica è la lavatrice Bespoke Ai il cui lancio è previsto per l’anno prossimo. Dopo il modello A-40%, lanciato nella prima metà di quest’anno, la nuova lavatrice raggiunge un maggiore risparmio energetico arrivando alla classe A -50%. La tecnologia principale che consente di ottenere un ulteriore risparmio energetico è Acqua Save, che fa circolare continuamente l’acqua all’interno del cestello attraverso una pompa di ricircolo: il bucato si bagna più facilmente e il detersivo penetra in modo uniforme, migliorando l’efficienza complessiva del lavaggio. Questa tecnologia si combina con Ai Ecobubble e con gli algoritmi che consentono di migliorare l’efficienza energetica. Un’altra novità è l’integrazione con AI Home, uno schermo Lcd touch da 7” installato sull’elettrodomestico per permettere un utilizzo intuitivo. All’accensione, attraverso lo schermo è possibile selezionare facilmente il ciclo di lavaggio e asciugatura. Non solo: gli utenti possono anche ricevere consigli di lavaggio personalizzati che si adattano alle loro abitudini ed esigenze periodiche. Questo consente un controllo efficace da parte dell’utente e una maggiore cura del bucato. Quest’anno a Ifa Samsung presenta la lavasciuga Bespoke Ai Laundry Combo, disponibile in Italia a partire dal prossimo novembre. Il modello –18 kg di lavaggio e 10 di asciugatura – offre i vantaggi di due elettrodomestici distinti ma recuperando spazio prezioso. Questa soluzione ad alta efficienza energetica ha ottenuto la classe A per l’intero ciclo di lavaggio e di asciugatura. Si tratta, ad oggi, del livello più alto raggiunto nelle lavasciuga in Italia. Grazie all’implementazione di tecnologie all’avanguardia, Samsung è riuscita a migliorare e a rendere più efficiente il processo di asciugatura. Ecco come: pompa di calore Digital Inverter: grazie a questa tecnologia i capi vengono asciugati in modo rapido, delicato e a basse temperature; la progettazione di un’innovativa struttura di condotti migliora l’efficienza della circolazione interna dell’aria, consentendo un efficiente riutilizzo e trasferimento del calore; Acqua Save: tecnologia che consente di ottenere un elevato rendimento energetico e un minor consumo di acqua. A Ifa 2024 Samsung presenta anche la lavastoviglie Serie 7 Jet Clean. Caratterizzata dal raffinato design Kitchen Fit con cerniere sliding, in grado di unire armonia estetica e funzionalità, offre prestazioni efficaci e un risparmio energetico fino al 10% superiore rispetto ai requisiti richiesti per la classe A. Sono due le funzioni che garantiscono tale efficienza: WaterJet Clean offre una pulizia intensiva grazie al doppio braccio rotante e al modulo All-in-one progettato appositamente. Questo modulo genera un percorso di flusso unico che rende il prodotto eccezionalmente efficiente dal punto di vista energetico utilizzando solo 7,9 litri d’acqua, un livello significativamente basso rispetto ai modelli tradizionali. Il sistema DryCare, d’altro canto, migliora la circolazione interna dell’aria, riducendo il consumo di energia. Durante l’asciugatura, due ventole poste sulle pareti della vasca soffiano aria in modo leggero. Poiché l’aria favorisce l’evaporazione dell’umidità, l’acqua di risciacquo richiede meno calore latente: si riduce così la quantità di energia utilizzata per riscaldare l’acqua di risciacquo. Con la funzione Ai Energy Mode dell’App SmartThings il sistema di monitoraggio dell’energia viene ulteriormente migliorato. Dopo aver collegato gli elettrodomestici a SmartThings, gli utenti possono tenere sotto controllo il consumo energetico giornaliero, settimanale e mensile, e risparmiare energia proattivamente. Ad esempio, con i cicli che utilizzano Ai Energy Mode, la lavatrice Bespoke Ai risparmia fino al 70% di energia, la lavasciuga Bespoke Ai Laundy Combo fino al 60% di energia nel lavaggio e fino al 30% nell’asciugatura, mentre la lavastoviglie Serie 7 Jet Clean consuma fino al 21% di energia in meno con il programma Pentole e Padelle. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)