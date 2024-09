Roma, modifica targa con nastro adesivo per entrare in Ztl

(Adnkronos) – Aveva alterato la targa della sua auto con del nastro adesivo, cambiandone l'ultima lettera, e cercando così di eludere l'ingresso in Ztl, entrando nella zona a traffico limitato per più volte. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale però lo hanno rintracciato e denunciato: a carico del 54enne, residente in un comune del Lazio, le accuse sono di falso in atto pubblico e truffa ai danni di Roma Capitale. All'uomo, inoltre, sono stati notificati tutti i verbali per ingresso in zona Ztl non autorizzati. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)