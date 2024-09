RC Auto, salgono le tariffe

(Adnkronos) – Per gli automobilisti italiani arriva una nuova stangata, i prezzi delle RC Auto, continuano a salire. Secondo recenti sondaggi condotti dai più importanti portali specializzati nella comparazione delle tariffe RC Auto, nel solo mese di luglio, il costo per assicurare un’auto è salito di oltre il 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In media assicurare un’auto costa in Italia circa 400 euro. Nella città di Roma l’incremento del costo delle polizze assicurative auto è stato dell’11%. Secondo il Codacons, questi aumenti non sono giustificabili con una crescita degli incidenti in Italia. Primato negativo per la città partenopea, contro una media nazionale di 400 euro circa, a Napoli per assicurare un’auto si spendono in media 600 euro. Assicurare un’auto è obbligatorio, vari i fattori che incidono sul prezzo finale di una RC Auto, dal sesso agli anni che sono trascorsi dal conseguimento della patente, fino alla tipologia di auto. Il fattore che sicuramente più incide è la regione di residenza, al Sud le tariffe sono generalmente, molto più alte. Nel 2006 è stato approvato il decreto Bersani – Visco, che prevede un aumento del premio di assicurazione a seguito di un sinistro dove sia stata accertata una responsabilità superiore al 50%. Solo la polizza Kasko copre i danni fisici, la RC Auto copre unicamente i danni contro terzi e la responsabilità civile. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)