Primo giorno di scuola, 14enne beve vodka al bagno: ricoverata

(Adnkronos) – Una ragazza di 14 anni è stata ricoverata ieri mattina all’ospedale ‘Panico’ di Tricase, in provincia di Lecce, dopo aver ingerito vodka in un bagno della scuola nel primo giorno di lezioni. Insieme ad altre studentesse avrebbe deciso di festeggiare così il ritorno sui banchi. Il malore è avvenuto in bagno. Il liquido alcolico era contenuto in una borraccia di acciaio. Dopo il malore le altre alunne hanno chiamato i soccorsi. Di qui il trasporto immediato in ospedale. Ora la giovane è fuori pericolo. Sul caso indaga la Procura dei Minorenni di Lecce. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)