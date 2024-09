OMODA & JAECOO presenti al Salone Auto di Torino 2024

(Adnkronos) –

Omoda & Jaecoo sono stati tra i marchi protagonisti del Salone Auto Torino 2024. Omoda 5 è il primo SUV crossover del costruttore cinese a sbarcare in Italia. Ha un design elegante e dinamico, il suo look si ispira alla filosofia “Art in Motion”.

Cuore di questo avveniristico SUV è un motore turbo 1.6 TGDI benzina in grado di erogare 147 cavalli per una coppia massima di 275 Nm. Il cambio è un automatico a doppia frizione. Nel classico 0 – 100 km/h la nuova

Omoda 5 impiega soli 10,1 secondi. Tre le modalità di guida selezionabili dal pilota, Eco, Normal e Sport. Ha ottenuto le cinque stelle nei test Euro NCAP, la nuova Omoda 5 è dotato di una suite completa di sistemi di sicurezza alla guida tra cui l’Adaptive Cruise Control, la frenata automatica di emergenza e il monitoraggio angolo cieco. L’utilizzo di acciai ad alta resistenza, fino a 78%, ha consentito di ottenere una eccellente protezione per gli occupanti. La Jaecoo 7 arriva nelle concessionarie di gamma, con l’ambizione di posizionarsi in un segmento alto di gamma. Monta un motore da 1,6 litri da 147 cavalli, un cambio automatico a 7 rapporti ed è dotato di trazione integrale intelligente AWD.

Due gli allestimenti disponibili per il mercato italiano, Premium e Exclusive.

