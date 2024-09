Olga Kharlan ha detto sì a Luigi Samele: i due campioni di scherma si sposano

(Adnkronos) – "'Inaspettatamente' ho detto sì", con questa frase Olga Kharlan ha annunciato il fidanzatamento con Luigi Samele: i due campioni olimpici di scherma saranno presto moglie e marito. Gli atleti hanno pubblicato un selfie in cui Kharlan mostra l'anello regalatole da Samele, durante una vacanza a Los Angeles. Lui è foggiano e ha 37 anni, lei ucraina e di anni ne ha 34. Entrambi vantano una carriera di altissimo livello: Samele ha conquistato oltre 20 medaglie internazionali senior tra Giochi del Mediterraneo, Giochi Mondiali Universitari, Giochi Europei, Campionati europei, Campionati mondiali e Giochi Olimpici. Tra queste, spiccano in particolare l'argento di Tokyo 2020 e il bronzo di Parigi 2024 nella sciabola individuale e il bronzo di Londra 2012 e l'argento di Tokyo 2020 a squadre. Ancora più ricco, invece, il palmarès di Kharlan. Degli oltre 40 podi internazionali collezionati, sei sono arrivati in occasione di manifestazioni a cinque cerchi: l'oro a squadre di Pechino 2008, il bronzo individuale di Londra 2012, l'argento a squadre e il bronzo individuale a Rio de Janeiro 2016, e poi ancora l'oro nella sciabola a squadre e il bronzo individuale a Parigi 2024. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)