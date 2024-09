Nave da crociera contro iceberg: “Noi come il Titanic” – Video

(Adnkronos) –

Una nave da crociera contro un iceberg e i passeggeri vivono un "momento Titanic". Un video pubblicato su TikTok documenta l'avventura vissuta dai passeggeri a bordo di una nave, la Carnival Spirit, che navagiava nelle acque davanti al fiordo Tracy Arm in Alaska, a sud della città di Junea. La nave ha urtato un iceberg senza riportare danni. Nessuna conseguenza per i passeggeri che, a giudicare dalla clip, non hanno vissuto i lunghissimi secondi in totale serenità: "Se dovessimo morire ne sarebbe valsa la pena, è un momento da Titanic", dice Cassandra Goskie mentre documenta il contatto ravvicinato tra la prua e il ghiaccio. Un portavoce della Carnival Cruise, come riferisce la Cnn, ha spiegato che la nave ha colpito "un frammento galleggiante di ghiaccio". Un altro passeggero, Saurabh Singhal, dal suo profilo Facebook ha spiegato che la nave – dopo l'episodio del 5 settembre – è rimasta ferma "per ore per una valutazione dei danni". La crocierà, dopo i controlli, è proseguita regolarmente e si è conclusa come previsto. La nave è rientrata a Seattle, nello stato di Washington, e poi è ripartita per un nuovo viaggio di 14 giorni.