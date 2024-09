Mussomeli, in carrozzella in cima al castello. Giuseppe Carapezza contento ed emozionato

Emozioni di quelle indescrivibili vissute sul campo ed un fine settimana, 28 settembre 2024, che chiude il diario all’insegna della solidarietà, allorquando le associazioni, insieme, parlano il linguaggio della condivisione. Oggi, grazie all’ausilio della nuova sedia, in dotazione della Misericordia per nuovi servizi da mettere in campo, e al validissimo supporto di amici di altre associazioni che hanno preso a cuore il desiderio di Giuseppe Carapezza di vedere per la prima volta il castello di Mussomeli, l’impossibile è diventato possibile. Evidentemente la gioia e le emozioni di Giuseppe si sono riversate in chi, assieme a lui, hanno fatto la scalata in cima al Castello. Una scalata in carrozzella, dunque, supportata dai volontari in sostegno di chi ha problemi di disabilità. Presenti gli amici della mountain bike Enzo Frangiamore, Silvia Caltagirone, Salvino Piazza, Vincenzo Carduccio, per la Misericordia Vittorio Catania, per la Pro loco la presidente Zina Falzone, il vicepresidente Giuseppe Lo Muzzo, Cinzia Frangiamore, per l’amministrazione comunale il vice sindaco Seby Lo Conte ed il sindaco Giuseppe Catania. Una scalata che se certamente ha il suo fascino, la stessa richiede attenzione e soprattutto prudenza. Ed i volontari sono stati davvero professionali nell’espletare, per la prima volta, tale servizio. Un ampliamento di servizi, dunque, a favore della comunità, grazie al finanziamento ottenuto dalla Misericordia.