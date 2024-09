Mussomeli, conclusi festeggiamenti “Gesù Nazareno”. Impegnata la confraternita e partecipata l’ “ntinna”

MUSSOMELI – La tradizionale festa di Gesù Nazareno dell’ultima domenica di settembre si è appena conclusa con la consueta numerosa partecipazione ai riti dell’ottava e alle celebrazioni della festa con la processione per la via dei santi, ancorché ridimenzionata. Attiva è stata la collaborazione della Confraternita nell’organizzare i festeggiamenti, come anche la presenza del numeroso coro parrocchiale che ha animato le liturgie, confermato dai ringraziamenti del parroco Mancuso, al termine del canto finale in onore di Gesù Nazareno. E, come da tradizione, non è mancato l’aspetto ludico e divertente della scalata all’albero della cuccagna, l’antinna, che ha fatto registrare la presenza di ben 15 partecipanti che hanno dovuto fare i conti con tutto il sapone presente sul palo, utilizzato per ostacolare l’”acchianata” di oltre dieci metri. Infatti, in cima all’albero della cuccagna, è stata sistemata la barra dei premi (salsiccia. Formaggi, due galli, una camicia, torrone ed una busta con 450 euro). Questi i nomi dei concorrenti in ordine di partecipazione che si sono cimentati nella gara: Anzalone Carmelo, Albert Lleshaj, Anzalone Calogero, Alvenardi Sabatino, Navarra Daniele, Cardillo Giuseppe, Mantio Gianluca, Marchi Davide, Buttaci Tonino, Amico Matteo, Indelicato Mirko, Pardi Angelo, Mingoia Giuseppe, Dilena Giuseppe, Indelicato Andrea. Si è aggiudicata la gara il concorrente Andrea Indelicato fra gli applausi dei presenti, allietata dalla Filarmonica “Giacomo PUccini” del maestro Vincenzo Barcellona.