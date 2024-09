Milano, si scontra con autoarticolato: muore motociclista

(Adnkronos) – Questa mattina, poco dopo le 7, si è verificato un incidente mortale a Lainate, Comune della città metropolitana di Milano. La vittima è un motociclista che, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un autoarticolato. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, mentre si attende l'arrivo del magistrato per l'autorizzazione al recupero del corpo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)