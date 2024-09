Mercato dell’auto, in Europa crescono le immatricolazioni

(Adnkronos) – Il mercato dell’auto cresce, nel 2024 sono state immatricolati oltre 1.025.000 auto, per una crescita del 3,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le auto più gettonate sono le benzina, seguono le ibride. Segnali incoraggianti anche per le auto elettriche, nel mese di luglio in Europa ne sono state immatricolate 139.657 unità. Le diesel rappresentano la pecora nera del mercato dell’auto. Con “sole” 113.472 unità, il calo delle immatricolazioni delle auto con alimentazione diesel è dell’11,3% Sono quattro i Paesi che più trainano il mercato dell’auto: • Italia (+4,7%) • Spagna (+3,4%) • Francia (-2,3%) • Germania (-2,1%). Osservando l’andamento delle auto elettriche, si nota come nel solo mese di luglio 2024, in Europa, le EV hanno raggiunto una quota pari al 12,1% del mercato, in lieve calo rispetto al 13,5% dell’anno precedente ma pur sempre in controtendenza. Nei Paesi Bassi e in Belgio si registra la crescita più consistente, fanalino di coda nelle immatricolazioni di auto elettriche è la Germania con -36,8%. Scende anche la quota delle auto con alimentazione diesel e benzina. Il Gruppo Volkswagen sale sul gradino più auto del podio, seguito da Stellantis. Tanti i marchi che registrano un calo considerevole nelle immatricolazioni, tra cui Fiat (-25,6%), DS (-24,9%) e Alfa Romeo (-21,9%). —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)